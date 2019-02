Después de trabajar juntos en Casi Ángeles, los actores se hicieron inseparables hasta hace dos años... Crédito: Archivo

Gimena Accardi y la China Suárez eran íntimas desde que trabajaron juntas en Casi Ángeles. Pero algo pasó: la China, según su examiga, no estuvo en un momento crucial de su vida y la de su pareja, el actor Nicolás Vázquez, y eso parece no tener retorno.

Tanto Gimena como Nicolás siempre se mostraron muy cerca de Suárez y fueron los primeros en defenderla cuando Pampita Ardohain reveló que había visto al papá de sus hijos, Benjamín Vicuña, en una situación íntima con ella, mientras rodaban El hilo Rojo .

Si bien ellos estuvieron a su lado, años después cuando la pareja vivió uno de los momentos más difíciles de sus vidas - la intempestiva muerte de Santiago Vázquez, el hermano de Nicolás -, la China no se mostró muy atenta a las necesidades afectivas de sus amigos. "Se comportó de una forma que no esperábamos con respecto a un tema que para nosotros es muy fuerte, triste y delicado, como fue lo de Santi. No estuvo, no estuvo de la forma que lo esperábamos y de la forma en que nosotros sí estuvimos, incondicionalmente, con ella en las buenas y en las malas. Sobre todo en las malas", había contado Accardi a los medios por esos tiempos.

Pasaron dos años del distanciamiento y las ex Casi Ángeles volvieron a encontrarse en los camarines del Gran Rex, durante el homenaje que le hizo Cris Morena a su hija fallecida Romina Yan. En una nota con revista Luz, Accardi contó cómo fue ese cruce: "Nos cruzamos en el Rex y está todo bien, conocí a la beba [por Magnolia, la hija que tuvo con Vicuña], divina, la felicité, charlamos. Todo más que bien, pero el vínculo no vuelve a ser lo que era, obvio".

Antes había sido consultada sobre si era una persona rencorosa. A lo que contestó: "No soy rencorosa en nada en mi vida. Suelto rápido y puedo perdonar. Eso sí, si eso dañó el vínculo, ya no será como si nada hubiera pasado. Todo tiene una consecuencia. No es mi rencor, es tu acción. No te juzgo, lo entiendo, puede pasar, pero yo decido qué hago con esa relación después. Así con la familia, los amigos, la pareja. Puedo no tener rencor y disculparte, pero, igualmente, alejarme. No voy a seguir en el vínculo haciéndotela pasar mal. O se corta o se empieza de cero y está todo bien".

Al parecer, con la China no habría vuelta atrás.