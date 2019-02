Escenas de la vida de 101 pintores según el trazo de María Luque

En su tercer libro, María Luque condensa en pocas escenas el espíritu de artistas (en la imagen, una fiesta en la casa de Tarsila do Amaral)

María Luque (Rosario, 1983) cuenta que empezó a dibujar las viñetas de su último libro, Noticias de pintores (Sigilo), en el bar Varela Varelita. Después, mientras participaba de residencias de artistas en Roma, Lituania y San Petersburgo, eligió las bibliotecas. "Son perfectas porque ahí no me distraigo, hay silencio, no tienen Internet; todo a favor", afirma. Equipada solo con una cartuchera con lapiceras y marcadores de dos colores, rojo y azul (y los derivados, celeste y rosa); papeles y un pequeño escáner, leyó y dibujó a lo largo de un año. Su meta durante ese lapso era dibujar una página por día, de lunes a viernes.

María Luque es rosarina; "Noticias de pintores" es su tercer libro

Su libro recuerda Vidas de pintores, de Giorgio Vasari, y Mundo y vida de grandes artistas, de Paul Westheim, tamizados por un concepto minimalista y risueño. A cada pintor Luque le dedica, a lo sumo, dos páginas y unos pocos cuadros para presentar instantes que condensan diferentes procesos creativos. Con los recursos del cómic, se explicita el origen de las fantasías ópticas de Max Ernst, la teoría de la forma según Juan Gris y el inicio de la amistad entre Norah Borges y Victoria Ocampo. En la obra de Luque abunda la información: detalles de los talleres de artistas, de sus obras e intereses estéticos se filtran en esta "historia del arte dibujada" que es Noticias de pintores.

En una sola página, la artista rosarina cuenta el inicio de la amistad entre Norah Borges y Victoria Ocampo

Luque estudió bellas artes y pintura en su ciudad natal y continuó la formación en talleres y clínicas con otros artistas. Fue la creadora de "Merienda Dibujo", un original proyecto que consistía en invitar, una vez por semana, a uno o más colegas para que dibujaran juntos. De las meriendas participaron Max Cachimba, Silvia Lenardón, PowerPaola, Gustavo Sala y Sofía Álvarez Watson, entre muchos otros artistas del dibujo. "En parte era una excusa para conocer a personas que me interesaban y con las que no tenía relación. Me sentía un poco sola, no tenía muchos amigos dibujantes y esos encuentros me sirvieron para aprender de ellos", revela.

Actualmente, distribuye su tiempo en tareas por encargo (como ilustraciones editoriales y dibujos para revistas), residencias de artistas en el extranjero y proyectos personales. "Seguir consignas para los dibujos me cuesta un montón y al principio salen medio robóticos", dice. Además, es pintora; en Buenos Aires, sus obras se pueden apreciar en la galería Mar Dulce (Uriarte 1490). Al verlas, es evidente que su artista favorito es Henri Matisse.

"Noticias de pintores" agrupa historias de un centenar de artistas de todas las épocas

Sobre todo, ama dibujar. "En el dibujo puede pasar cualquier cosa -sostiene en referencia a su género artístico preferido-. No es necesario que algo esté sucediendo o que haya alguien posando. Es un medio irresistible; poder imaginarte algo y después verlo en un papel es hermoso".

De la novela gráfica a la historia del arte en viñetas

En 2016, publicó la novela gráfica La mano del pintor, también por Sigilo. En esa obra, el fantasma de Cándido López se presenta ante el personaje de María para pedirle que termine su inacabada obra sobre la Guerra del Paraguay. Fue su primera experiencia en historieta y contó con el apoyó de José Sainz. "Desde ese libro no paré de pensar en proyectos largos", dice. Por La mano del pintor obtuvo, en 2017, el premio al libro mejor editado que otorga la Cámara Argentina de Publicaciones. Meses después, ese mismo año Casa transparente (Sexto Piso) recibió en España el premio de Novela Gráfica Ciudades Iberoamericanas por "expresar a la perfección cómo la ciudadanía vive y sueña la ciudad", según el jurado.

René Magritte asistía a las inauguraciones de las muestras con su perrito

Fabulosas y a la vez verosímiles, las escenas de la vida de ciento un pintores, de Rembrandt a Piet Mondrian, y de Xul Solar a Georgia O'Keeffe, pasando Augusto Schiavoni y Leonora Carrington, se despliegan en las páginas dibujadas por Luque. Hay episodios sensuales, otros de índole académica o doméstica, y muchas epifanías resueltas en una sola imagen. En algunos casos, la "noticia" involucra a más de un pintor, como cuando Matisse visita a Pablo Picasso en su casa, con naranjas y un ramo de flores. "Son historias muy cortitas, autoconclusivas, que se enriquecen con la cantidad", describe la autora.

Frida Kahlo, otra artista amante de los animales retratada por Luque

Si bien admite que le costó encontrar vidas de pintoras, y que los primeros nombres que se le venían a la mente mientras preparaba el libro eran de artistas varones, Noticias de pintores incluye a Frida Kahlo con sus mascotas, a Meret Oppenheim cuando consulta a una tarotista y a Natalia Goncharova como quiromante en fiestas, entre otras. "No quería hacer un Excel ni fijar un cupo de mujeres, pero tenía que contar con un número respetable", señala.

Sus fuentes de consulta para el nuevo libro fueron otros libros, como el hermoso Conversaciones con Cézanne (Cactus), compilado por P. M. Doran, y el no menos genial Sobre los artistas (Gustavo Gili), de John Berger, pero también películas, "vistas en tardes enteras de YouTube". La historia de Tracey Emin, por ejemplo, surgió del documental Cuál es el precio del arte, que la artista británica filmó en 2006, indignada por el sexismo en el mundo artístico. "Descubrí a muchas artistas al hacer el libro", reconoce Luque.

Una artista nómade

En Noticias de pintores, ella no aparece como personaje. "Eso también fue un experimento para mí, porque estoy acostumbrada a la autobiografía. Fue un respiro no dibujarme durante un año", bromea. Cuando está en Buenos Aires o en Rosario, Luque vive en casas de familiares y de amigos. Es, como Adrián Villar Rojas, otro rosarino, una artista nómade y sin domicilio fijo.

"Desde que tengo memoria, la cantidad de dibujantes en la Argentina se agiganta de manera impresionante año a año. Las imágenes están pasando por su mejor momento", remarca. Participa de festivales, ferias y encuentros con colegas locales. En el extranjero, recorre museos y bibliotecas, contacta a dibujantes que conoció por redes sociales y ofrece talleres intensivos.

A inicios de este mes, viajó a Europa, rumbo a una residencia de artistas en Suiza. En Barcelona, antes de llegar a Zúrich, dio un taller de retrato. Y en la capital suiza, desde el viernes hasta mañana participa de un festival de literatura para el que fueron convocados Alan Pauls, Samanta Schweblin, Ariel Magnus, Claudia Piñeiro, Lola Arias y Beatriz Sarlo, entre otros. "Estoy emocionada", dice Luque con una sonrisa. Noticias de pintores ya se distribuye en España.

Respecto del recurso de la escritura en sus libros, Luque indica que por medio del texto narrativo o de los diálogos de los personajes se puede dar (como si la historieta fuera una pintura) nuevas capas de sentido a las imágenes. "Al principio, cuando hacía el libro de Cándido, pedía permiso para todo", recuerda. A mediados de este año, en Oporto, la artista que busca inspiración en los autorretratos de Gustave Courbet y en las "naturalezas vivas" de Matisse presentará una muestra solista de sus pinturas en la galería portuguesa que la representa en Europa.