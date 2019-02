Bad information: Macri bromeó sobre su edad con una frase de Cristina

En el día de su cumpleaños, el Presidente recurrió a una frase de Cristina Kirchner en inglés 00:47

Video

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Obtener link Guardar 8 de febrero de 2019 • 12:01

El presidente Mauricio Macri cumple hoy 60 años. Esta mañana, en Dock Sud, en Avellaneda, recorrió la obra de construcción de un conducto del Sistema Riachuelo. Acompañado por el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta , y la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal , el mandatario bromeó sobre su edad con una frase de su antecesora, la senadora Cristina Kirchner .

"No hay mejor regalo para un ingeniero que estar en su día [el de su cumpleaños] viendo cómo una gran obra, una obra que les va a cambiar la vida a más de cuatro millones de argentinos para siempre, ver cómo avanza, que llegamos a la mitad", dijo Macri al inicio de su discurso.

"Lo que debería decir, como dijo alguien que me precedió, es [que] viéndome hay un problema de bad information, porque 60 no puedo tener. Hay que arreglar esto: digamos que tengo 35 años de ingeniero", bromeó.

Hacia el final de su discurso, Macri recurrió al tiempo de nuevo. "Vamos a seguir dándole prioridad en la ciudad y en la provincia y en todo el país a cuidar a la gente. Vamos a seguir todos comprometidos a trabajar. Yo, por 60 años más, no tengo ningún problema", señaló entre risas.

En marzo de 2015, la entonces presidenta Cristina Kirchner recibió en Olivos al periodista estadounidense Dexter Filkins, de la prestigiosa revista The New Yorker, quien estaba trabajando en una amplia investigación sobre el fiscal Alberto Nisman, quien había sido encontrado muerto dos meses antes. En la entrevista, ante una pregunta sobre Nisman, Kirchner repitió cuatro veces: "Bad information". La frase no tardó en popularizarse y hasta se convirtió en un rap.