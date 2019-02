Fuente: LA NACION - Crédito: Daniel Jayo

8 de febrero de 2019 • 12:15

Carlos Tevez reconoció hace poco tiempo el fastidio que le provocaba ser suplente en el equipo de los Barros Schelotto. Cuando Gustavo Alfaro destacó en su presentación como entrenador de Boca , antes de dirigir la primera práctica, que lo tendría como la bandera de su equipo, las cosas parecían cambiar para el ídolo. Otra vez la camiseta número 10, la cinta de capitán y la titularidad. Pero poco tardó el desvanecerse esa nueva atmósfera. En la conferencia de prensa previa al choque con Belgrano, el entrenador confirmó que será Mauro Zárate quien esté desde el arranque en Córdoba y Tevez permanecerá entre los suplentes. Es una jugada fuerte de Alfaro, por el peso de la estrella y lo que él mismo había postulado del futbolista. LA NACION había adelantado las implicancias de la disputa entre ambos futbolistas.

"Por lo general es difícil dar explicaciones de cada decisión, pero en este caso particular de Tevez lo hice al darle las razones de mi pensamiento. Las trayectorias hay que respetarlas y no hay que romper las formas. Por lo que es Carlos, necesitaba una explicación de mi parte", aclaró el DT. Y agregó: "Sigo pensando lo mismo, no me muevo un milímetro: nosotros estamos detrás de su liderazgo. Él lo va tener que ejercer adentro de la cancha cuando esté, y también desde afuera".

Alfaro puntualizó que "lo de Mauro es una decisión de estratégica". "Para este partido, por las formas que tiene Belgrano de defenderse, necesitamos más un delantero que un segunda punta que baje a asociarse a la gestación de juego, como lo hace Carlos. Por eso cierran más las características de Mauro", explicó. Además, reiteró que su ciclo aún carretea en una etapa de búsqueda, sentido en el cual aseguró que necesita equilibrar la mitad de la cancha para conseguir agresividad y lograr una presión más consistente y sostenida sobre el rival.

Con la determinación de quitar a Tevez, la formación para enfrentar el domingo a Belgrano en el Gigante de Alberdi será con Esteban Andrada; Julio Buffarini, Lisandro López, Carlos Izquierdoz, Júnior Alonso; Agustín Almendra, Iván Marcone, Jorman Campuzano; Mauro Zárate; Cristian Pavón y Darío Benedetto. La confirmación de los nombres no es todavía la del esquema, que técnico definirá un día antes del partido.

Con nombres que se ratifican, la formación ideal de Alfaro comienza a tomar un perfil definido. Andrada responde con suficiencia en el arco, Lisandro López llegó para ser titular y Alonso, que había sido incorporado como central, se instaló en el lateral izquierdo. Buffarini e Izquierdoz completan el dispositivo defensivo. Independiente de la conformación del mediocampo, Marcone y Campuzano son fijas y con ellos Boca apuesta a una sociedad de recuperación y precisión en la gestación de juego. Pavón y Benedetto son el filo y en gol del ataque. Tevez, la bandera que enarboló el técnico al asumir el cargo, empezó a perder la pulseada con Zárate. El lugar restante es una disputa entre Emanuel Reynoso y Almendra, el juvenil que el domingo tendrá una nueva oportunidad. Y se agrega la incógnita sobre cuál será el lugar que ocupe Naithan Nández cuando esté recuperado.

Con un empate y dos victorias el ciclo de Alfaro arrancó bien apuntalado por los resultados. El funcionamiento colectivo deberá consolidarse con en conocimiento y el rodaje de la sumatoria de partidos.

El recuerdo para Sala, la tragedia en Brasil y Gago

Antes de responder la primera pregunta de la conferencia de prensa, Alfaro tomó la palabra para enviar sus condolencias a la familia de Emiliano Zárate y hacer saber su pesar por el trágico incendio en el que murieron diez juveniles del Flamengo. Además, se refirió al alejamiento de Fernando Gago de Boca: "¿Qué técnico no hubiese querido tener a Gago de su mejor manera? Cuando llegué le había pedido que se acerque a Cardales para estar con el plantel. Después también estuvo en Ezeiza. Estábamos detrás de su proceso de recuperación. Después, me excede opinar o hablar de la cuestión contractual, que está fuera de mi ámbito".