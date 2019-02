Gallardo podría apostar con una línea de tres en el fondo con Robert Rojas Crédito: Diego Haliasz / Prensa River

8 de febrero de 2019 • 13:52

A lo largo de sus cuatro años y medio como técnico de River , una de las características que más repitió Marcelo Gallardo es jugar con el misterio a la hora de delinear un equipo. Son escasas las ocasiones en las que el Muñeco ha confirmado una alineación en la conferencia de prensa previa al partido y hoy no fue la excepción.

Más allá de que aseguró que el equipo lo tiene en la cabeza, el DT dejó abierta la puerta al misterio aunque destacó que probó con varias alternativas para recibir a Racing y "no habrá muchos cambios". ¿Qué once dispuso en la práctica matutina de hoy? Franco Armani; Robert Rojas, Lucas Martínez Quarta, Javier Pinola; Nicolás De La Cruz, Enzo Pérez, Exequiel Palacios, Milton Casco; Juan Fernando Quintero; Rafael Borré y Lucas Pratto. Tan solo una prueba más, sin dejar confirmaciones o certezas: hasta último momento no se conocerá el equipo.

Al ser consultado por segunda vez en la conferencia sobre la posible presencia de Rojas en el lateral derecho en el clásico esquema 4-1-3-2, Gallardo fue contundente: "¿Dónde vieron el entrenamiento? Desde muy lejos... Rojas nunca jugó como lateral derecho". Y luego también opinó acerca de la posibilidad de jugar con la "línea de cinco ficticia", tal como lo hizo frente a Boca en la primera final de la Copa Libertadores en la Bombonera, con el 3-4-1-2 para atacar que se transforma en 5-2-1-2 para defender.

Gallardo, quien viene utilizando el esquema 4-1-3-2 hoy probó con 3-4-1-2 con: Armani; Rojas, Martínez Quarta, Pinola; De La Cruz, Enzo Pérez, Palacios, Casco; Quintero; Borré y Pratto.

"Es una variante que manejamos siempre y está dentro de nuestros sistemas si consideramos que dentro del partido lo podemos hacer", destacó el entrenador millonario, y agregó: "Probé con varios equipos. Fui viendo alternativas de acuerdo a cómo se puede presentar el partido del domingo y, según lo que he visto, definiré cuál es la mejor opción. Veremos, no creo que haya muchos cambios. Las ideas y el equipo lo tengo en la cabeza. Veré mañana si no ocurre nada especial para confirmarlo o si no, el domingo. Nosotros nos hemos manejado siempre así".

De esta manera, Leonardo Ponzio e Ignacio Fernández, quienes fueron titulares ante Vélez, salieron para dejarles lugar a Enzo Pérez -se perdió el último juego por una sobrecarga en el isquiotibial izquierdo- y Quintero, quien se ausentó el duelo con Godoy Cruz por una tendinitis en el isquiotibial izquierdo, regresó al banco el domingo pasado en Liniers e ingresó para marcar, de penal, el segundo tanto del 2-1.

En tanto, con Gonzalo Montiel descartado al no poder recuperarse de su esguince en el tobillo derecho, en la disputa por el lateral derecho también se suma Camilo Mayada, quien es otra alternativa concreta para el puesto que en el entrenamiento de hoy ocupó el paraguayo Rojas dentro de una línea de tres como stopper derecho. En caso de optar por el uruguayo, existen dos opciones: que integre una línea de cuatro como lateral o que se sume a la línea de volantes como carrilero.