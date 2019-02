De los lectores: cartas & mails

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Obtener link Guardar 9 de febrero de 2019

Mediación papal

Con respecto a la carta del lector Javier Reigada, en la cual el autor critica la posición del papa Francisco de no condenar abiertamente el régimen de Maduro, considero que la misiva está fuera de contexto, pues las encíclicas que menciona, Mit brennender Sorge, Non abbiamo bisogno y Divini Redemptoris, que efectivamente atacaron en su tiempo al nazismo, al fascismo y al comunismo, lo hicieron en momentos en que estos regímenes pretendían anular la libertad de profesar una religión y su reemplazo forzoso por otras ideologías (racismo, nacionalismo, ateísmo etc.).

El caso de Venezuela es distinto. Se trata de evitar un derramamiento de sangre en una guerra civil. No será la primera ni la última vez que la Iglesia tiene que tratar con regímenes autoritarios y despóticos para evitar males mayores. El hecho de que el Papa exija como condición la presencia de la oposición en la mesa de negociación prefigura una clara derrota para la posición de Maduro de desconocerla. Si se enfrenta en esta instancia, pública y abiertamente, en contra del régimen de Maduro, se cae la posibilidad de la mediación, lo que puede traer consecuencias gravísimas.

Guillermo Battro Cárdenas

DNI 4.273.600

Campañas políticas

Tres de las principales ONG argentinas que intentan mejorar la política en nuestro país publicaron una solicitada en LA NACION y otros diarios sobre los delitos que se cometen sistemáticamente en el financiamiento de cada campaña política. Allí se habla del dinero en efectivo (o sea, no declarado) que las empresas y las personas entregan a los jefes de campaña, sabiendo que sigue prohibido todo pago en efectivo superior a mil pesos (ley 25.345, modificada por ley 25.413), que se ignoran deliberadamente los límites y procedimientos fijados por la ley 26.215, de financiamiento de los partidos políticos, y que son extemporáneas las eventuales multas aplicadas por las inconsistencias en las rendiciones de cuentas. En resumen, las ONG hablan de una serie de delitos contra las leyes de nuestro país que cometen los partidos políticos, quienes deberían ser la base de nuestra democracia.

Es hora de que eso cambie. No se puede seguir violando la ley impunemente de esa manera, y menos con el objetivo de ganar elecciones violando las normas legales. Existen varios proyectos sobre ese tema en el Congreso, pero los legisladores se convirtieron, salvo valiosas excepciones, en representantes de una organización grotesca que solo se representa a sí misma, que es la "corpo" política; no les conviene legislar para anular tan lucrativo negocio... Algunos dirán que el cambio es imposible. Sin embargo, como responde mi amigo Kovadloff, es indispensable. Eso lo tienen que tener en claro los miembros del Congreso: el hartazgo de la sociedad frente a la mar de hipocresía en la cual están inmersos está generalizado. Ya no se puede tolerar más la excusa de que cuando logran pasar por las comisiones, ¡oh, sorpresa!, los proyectos sobre financiamiento de la política nunca puedan ser tratados en el recinto por razones falaces.

Pido entonces a todos mis conciudadanos que exijan a los diputados y senadores que depongan esta lamentable actitud y encuentren la forma de dotar a nuestro país de un sistema legal que permita financiar eficientemente, con equidad y transparencia, a los partidos y, a través de ellos, las campañas, de aquí en más.

Miguel de Larminat

mlarminat@gmail.com

Contra el tabaquismo

Desde Cienta (Centro de Investigaciones de Enfermedades No Transmisibles) vemos con satisfacción que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires haya retomado la iniciativa de parques libres de humo de tabaco. Venimos impulsando el tema desde 2013, cuando se presentaron dos proyectos de ley en la Legislatura porteña: uno del legislador Rebot, que proponía parques 100% libres de humo, y otro del legislador Petrella, que promovía la restricción de fumar a una distancia de al menos ocho metros de las áreas de juegos infantiles. Sin embargo, ambas iniciativas perdieron estado parlamentario. Además, Cienta acompañó el programa de control de tabaco de la ciudad con acciones de investigación y comunicación para promover esta medida. En 2016, un relevamiento en los principales parques de la ciudad mostró la presencia de gran cantidad de colillas presentes en áreas de juego, que implican un riesgo adicional para niños pequeños y mascotas, que pueden llevárselas a la boca. Por otro lado, en 2017, junto con la consultora Aresco, realizamos una encuesta que mostró que el 80% de los porteños estaban de acuerdo con la prohibición de fumar en las zonas de juego en las plazas.

Teniendo en cuenta estos antecedentes, consideramos que, a pesar de la reciente aprobación dada por los vecinos con su voto, es necesario continuar explicando los fundamentos del proyecto. El hecho de que aún haya espacios cerrados de acceso público donde no se respeta la ley 1799 muestra la necesidad de continuar con campañas que expliquen a la población los riesgos del tabaquismo y los beneficios de estas políticas. Otra deuda pendiente es la fiscalización de la ley vigente, un factor clave para mejorar su cumplimiento.

En síntesis, además del apoyo a la iniciativa de no fumar en áreas de juego, Cienta refuerza la necesidad de fortalecer las políticas de control del tabaco de forma integral, para que estas medidas que benefician a toda la población puedan efectivamente llevarse a cabo y sostenerse en el tiempo.

Marta Cecilia Angueira

DNI 10.113.556

Centro de salud

Señor Rodríguez Larreta, vivo en el barrio de Villa Urquiza y observo cómo se han realizado varios túneles para agilizar el tránsito, cómo se arreglan las veredas rotas y cómo se está repavimentando la avenida Triunvirato. Todas estas mejoras son apreciadas por los habitantes del barrio. Pero días atrás concurrí al centro de salud de Urquiza ubicado en Olazábal y Plaza y comprobé que los baños se encuentran en un estado lamentable de conservación: grifos que pierden constantemente (algunos no funcionan), puertas que no tienen cerradura y depósitos dañados. Además de todos estos inconvenientes, no hay un solo elemento de higiene (papel higiénico, jabón, ni mencionar alcohol en gel).

Me llamó poderosamente la atención que los directivos de dicho centro no gestionen la mejoría de los sanitarios de un centro de salud y que las autoridades correspondientes no se ocupen del tema. ¿Será porque todo esto ocurre "puertas adentro"? Yo preferiría que se mejoraran las instalaciones del centro de salud y no las veredas. El orden de prioridades es importante.

Mabel Lilia Melano

DNI 10.728.415

Cómplice

No le demos más vueltas ni interpretaciones esotéricas. Un juez que libera a un motochorro que roba nueve celulares en el término de tres horas no es un juez, es su cómplice.

Víctor Parigi

DNI 7.597.106

Baños públicos

Llama la atención que en un lugar tan concurrido como es la estación terminal de micros de corta distancia situada en Córdoba y Leandro N. Alem no existan baños. Por allí pasan miles de pasajeros por día y algunos de los viajes pueden durar un par de horas. En la estación Belgrano R han puesto baños químicos, así como en otros lugares. En muchos países de Europa los hay por doquier en lugares estratégicos .

Es necesario que la autoridad que corersponda tome nota y se encargue de darle solución al tema.

Mario Conti

mario1934@gmail.com

Mercado histórico

El Mercado del Progreso, ícono del barrio de Caballito, será puesto en valor. Recorrerlo es un bello paseo. Nuestra vista se deleita con la galería de fotos que nos recuerda el uso del tranvía. Igual nostalgia sentimos con las que recrean la zona en aquellos años en que nació. Inolvidables el "pollero", señor Barone, y su colega Eduardo Scazziotta. Muchos de los primeros dueños fueron inmigrantes, a los que tanto debemos agradecerles. El mercado tiene la particularidad de vender en exclusividad las frutas en unos espacios y las verduras en otros. Todo extraordinariamente presentado. Una invitación a comprar. Hasta los nombres son poéticos. Puerto Esperanza ofrece verduras de las más variadas y casi imposibles de conseguir en otros lados. Don José Conforti se inició hace muchos años como empleado en la venta de frutas, labor que heredaron sus hijos. Y son varios los que conforman ya la tercera generación. Históricos en la venta de carnes, Los Hermanos. Ingresar por Rivadavia y atravesarlo hasta alcanzar el antiguo pasaje Burgos, ahora Coronda, conocido como el Pasaje del Mercado, es una bella aventura. Esa pequeña callecita figura en la Guía Cartográfica de la Ciudad y hasta se la mencionó en una novela de la colombiana Laura Restrepo. Cuando Centenera se llamaba Silva y unas pocas casas bajas rodeaban el lugar nació este "palacio porteño" .

Muchas son las historias que se tejieron en sus corredores. Y muchos los que estamos felices de que embellezcan la fachada que destaca sus letras art déco. Mejorar la iluminación es un gran propósito. El proyecto está calculado en seis meses. Tal vez, entonces, nuevamente una banda de música y los brindis de los vecinos revivan aquel 9 de noviembre de 1889 en que nació para enorgullecer al barrio y a la ciudad.

Rosa de la Fuente

DNI 4.455.192

