Hay otro temple, otra semblanza en Marcelo Gallardo . Las dos recientes victorias descomprimieron el turbulento inicio de 2019 y le brindaron tranquilidad para seguir apostando a la paciencia para trabajar y potenciar a su plantel tanto física como futbolísticamente, tras las escasas vacaciones y la corta pretemporada. A 48 horas del clásico frente a Racing , el plato fuerte de la fecha 18 de la Superliga , el entrenador de River no confirmó el equipo pero dejó en claro cómo cree que será un duelo que promete fútbol de alto vuelo.

"Va a ser un partido muy disputado, vamos a jugar con el puntero del campeonato que viene haciendo muy bien las cosas. No sé si modificará o no su estilo de juego de acuerdo a lo que fue el partido en casa en la última Copa Libertadores, veremos, pero son contextos diferentes. Por lo que he escuchado y por cómo se han manifestado, este partido no lo toman como una revancha, sino como la defensa de la punta del campeonato. Nosotros sabemos que vamos a enfrentar un gran equipo", analizó Gallardo en la conferencia de prensa tras el entrenamiento matutino en el predio de Ezeiza.

"Estamos mejor que hace dos semanas. Tenemos una seguidilla de tres partidos nuevamente, pero que nos encuentra en mejores condiciones que a principio de año, que la afrontamos sin preparación. Iremos viendo cómo resolvemos y cómo se van recuperando los futbolistas al esfuerzo y a la intensidad que nos exigan los rivales, como con Vélez, que fue un juego de mucha intensidad física y futbolística que te deja secuelas si tenés que jugar a los tres días. Como tuvimos toda esta semana de recuperación, considero que estamos en condiciones de afrontar un partido con mucha dinámica ante Racing. Después iremos viendo cómo preparamos el partido del jueves con Rosario Central", agregó el DT millonario.

¿Cómo podría formar River? Hoy probó con línea de tres en el fondo en un 3-4-1-2: Armani; Rojas, Martínez Quarta, Pinola; De La Cruz, Enzo Pérez, Palacios, Casco; Quintero; Borré y Pratto.

Sin confirmar el equipo, Gallardo destacó que aunque "probó varias alternativas" tiene el equipo en la cabeza y no cree "que haya muchos cambios", aunque también dejó en claro el por qué del misterio de ambos equipos en las formaciones: "A veces uno intenta guardarse algunas cartas, más allá de que tampoco hay muchas sorpresas. Son diferentes características según los jugadores, pero la idea siempre es la misma: el equipo varía su funcionamiento por los nombres. El ADN de Racing ha sido en todo el campeonato ir a buscar los partidos, por eso creo que van a venir a ganar en nuestra cancha. Sí tomará sus recaudos porque enfrentará a un gran equipo como River, y puede haber alguna modificación y variar, pero solo en características de futbolistas".

Por otro lado, también opinó sobre tres casos puntuales: Leonardo Ponzio -podría descansar frente a la Academia-, Nicolás De La Cruz -podría volver a ser titular- e Ignacio Scocco -tiene el alta médica pero todavía no jugará-: "Ponzio va a estar en consideración de acuerdo a cómo lo evalúe física y futbolísticamente, es un tipo curtido que no tiene problemas desde lo mental. Si coincidimos en que está en condiciones, jugará sin problemas. De La Cruz va a ir ganando minutos a partir de la confianza y mientras crea en su potencial. Y todavía es prematuro contar con Scocco, recién se pudo integrar y trabajar con normalidad, esperemos que pueda encontrar su mejor puesta a punto porque va a ser un jugador de importancia si se pone bien".

Otros conceptos de Gallardo

La posible mudanza o reforma del Monumental: "No tengo una opinión formada porque todavía no se ha presentado ningún proyecto como para dar una opinión. Cuando tenga mayor claridad de argumentos de acuerdo a lo que se está comentando, ahí tal vez pueda conformar alguna opinión. Hoy no la tengo porque no hay proyectos reales para evaluar"

"Lo de Emiliano Sala es una tragedia que nos toca el corazón de todos. Quería hablarlo al final porque después es difícil seguir hablando porque hay que acompañar en silencio. Intentaré transmitir nuestras condolencias y pésame para la familia y acompañar el dolor, como así ha sucedido con la tragedia de Brasil que nos enteramos esta mañana, en un hecho tristísimo, había niños... transmitirle nuestras condolencias al pueblo brasilero, a Flamengo y a las familias de las víctimas"

El rol de Francescoli como manager: "Nosotros hemos funcionado muy bien con el mánager. Lo de Enzo ha sido un complemento y el se ha adecuado muy bien a su rol y ha acompañado. Cuando hay una buena dinámica de gestión y todo funciona con buena energía, está muy bien. Y acá cada uno sabe su rol y lo importante que es. A nosotros nos ha funcionado y hemos tenido una muy buena convivencia, cuando cada uno entiende sus espacios, los respeta. Y para nosotros ha sido fundamental"

"Nosotros hemos funcionado muy bien con el mánager. Lo de Enzo ha sido un complemento y el se ha adecuado muy bien a su rol y ha acompañado. Cuando hay una buena dinámica de gestión y todo funciona con buena energía, está muy bien. Y acá cada uno sabe su rol y lo importante que es. A nosotros nos ha funcionado y hemos tenido una muy buena convivencia, cuando cada uno entiende sus espacios, los respeta. Y para nosotros ha sido fundamental" La importancia que le da a la pelota parada: "El año pasado sufrimos la pelota parada, es verdad, pero fuimos campeones de América sufriendo eso. Nos ocupa para achicar el margen de error, pero también nos ocupan otras cosas para hacernos fuertes. Un equipo que es muy débil no es campeón de América: a todos le hacen goles de pelota parada. Es un tema de concentración, atención y características. No tenemos un equipo de mucha altura pero le damos prioridad a los jugadores con calidad técnica, capacidad mental, física... si nos hubiésemos querido reforzar, tendríamos que haber traído jugadores de 1,90 metros. No es nuestra idea tomar la pelota parada como algo que no nos deje dormir, sí tomamos recaudos porque hoy una pelota parada te gana un partido o te gana un campeonato. Tampoco para generar un psicosis"