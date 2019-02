Macri habló de obras "sin cuadernos"

El Presidente, ayer en Dock Sud, con Vidal y Rodríguez Larreta Crédito: Presidencia

Marcó diferencias entre su gestión y el kirchnerismo

"Las obras empezaron y terminaron. No hubo ningún cuaderno". Mauricio Macri recorrió ayer la obra del "Sistema Riachuelo", un conducto, para asegurar la adecuada disposición en el Río de la Plata de los efluentes tratados en la Planta Riachuelo. En Dock Sud, en el partido de Avellaneda, y acompañado por el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal , Macri elogió las tres gestiones y celebró el avance de la obra.

"Somos capaces de empezar y terminar las obras. En la provincia de Buenos Aires se hicieron más de 1800 obras, empezaron y terminaron. No hubo ningún ruido, no hubo ningún cuaderno. No pasó nada más que dar trabajo para hacer la obra, para terminar la obra y para crear una nueva oportunidad para muchos argentinos", dijo.

La obra empezó en 2017 con financiación del Banco Mundial por 1200 millones de dólares. Por allí circularán los efluentes cloacales tratados de 4,3 millones de habitantes del área metropolitana.

"Esta obra, que ya llega a la mitad, avanza a razón de 30 metros de túnel por día o más, [va] rumbo a terminarse en un par de años y lograr que cientos de miles de chicos puedan jugar en la calle sin riesgo a enfermedades, a contaminación; que los desbordes del Riachuelo no afecten", añadió el Presidente.

La construcción del conducto consta de dos tramos: un túnel de 10,5 kilómetros que se extenderá desde la salida de la estación de bombeo de la Planta Riachuelo con dirección general sudoeste-noreste; y otro tramo de difusión de 1,5 kilómetros con 34 difusores que permitirán completar el tratamiento, detalló la agencia estatal Télam.

"Cada día entendemos más cuál es el rumbo que nos va a llevar al futuro, un rumbo sin atajos, sin mentiras, sin trampa; un rumbo de trabajo, de hacer, de emprender, innovar, de creer en la creatividad que todos tenemos y en la capacidad de aprender. Vamos a seguir dándole prioridad en la ciudad y en la provincia y en todo el país a cuidar a la gente", concluyó Macri.