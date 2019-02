Una denuncia de extorsión de Bezos desata un escándalo

Bezos y su novia, Lauren Sanchez

Reveló que fue "chantajeado" por el editor del National Enquirer con fotos íntimas

WASHINGTON.- Jeff Bezos , dueño de Amazon y de The Washington Post, y el hombre más rico del mundo, soltó una bomba de alto voltaje político en el mundo mediático de Estados Unidos, al acusar al editor de la revista sensacionalista The National Inquirer, David Pecker -una figura oscura, amigo muy cercano del presidente Donald Trump - de intentar extorsionarlo con la publicación de fotos y mensajes privados con su amante.

"No gracias, Sr. Pecker", fue el título de un largo comunicado que Bezos publicó en el sitio Medium, antenoche, donde divulgó correos electrónicos con el intento de extorsión. En esos mensajes, The National Inquirer afirma poseer fotos íntimas que intercambiaron a través de mensajes Bezos y Lauren Sanchez, una figura de la televisión. Su relación se conoció poco después de que Bezos anunció su divorcio de su mujer, MacKenzie Bezos.

"En lugar de capitular ante la extorsión y el chantaje, he decidido publicar exactamente lo que me enviaron, a pesar del costo personal y la vergüenza que amenazan", dijo Bezos.

Pecker es un controvertido personaje del mercado de medios de Estados Unidos, y quedó involucrado en una de las investigaciones que acechan a Trump. The National Inquirer -que informó ayer que investigará "a fondo" las denuncias de Bezos- tiene fama de maniobras que rayan con la ilegalidad. Con Trump, la revista ganó notoriedad: en plena campaña presidencial, la revista adquirió la historia de Karen McDougal, la exmodelo de Playboy que afirma haber tenido un romance con Trump, y la enterró. McDougal cobró 150.000 dólares. El pago, que desató una investigación de la Justicia, fue acordado por el exabogado personal de Trump, Michael Cohen.

Bezos ató el intento de extorsión a su adquisición del The Washington Post. Bezos dijo que el diario era un "factor de complejidad" en su vida, y reconoció que muchas personas pueden considerarlo un enemigo por la cobertura del periódico.

"Donald Trump es una de esas personas, como es obvio por sus muchos tuits", dijo Bezos, que ofreció una encendida defensa del diario y su labor.

"Aunque The Washington Post es un factor de complejidad para mí, no lamento en absoluto mi inversión", dijo el dueño de Amazon. "El diario es una institución crítica con una misión crítica. Mi liderazgo de The Washington Post y mi apoyo a su misión, que seguirá siendo inquebrantable, es de lo que estaré más orgulloso cuando tenga 90 años y revise mi vida, si tengo la suerte de vivir tanto tiempo, independientemente de las complejidades que cree para mí", afirmó.

En su post en Medium, Bezos compartió un artículo del The New York Times que afirma que Trump agasajó la "lealtad" de Pecker con una cena en la Casa Blanca. Pecker habría obtenido inmunidad de lo fiscales federales en la investigación sobre los pagos a McDougal, que pudieron haber violado las leyes sobre financiamiento de campañas.

Hace unas semanas, luego de que Bezos anunció su divorcio, la publicación difundió mensajes íntimos entre Bezos y Sanchez que revelaron su relación. Bezos dijo que, tras esa publicación, contrató investigadores para averiguar cómo se habían filtrado esos mensajes. El empresario le dijo a su investigador que se manejara con "cualquier presupuesto que necesitara".

Bezos dijo que consideró que había un asunto "mucho más importante" que la vergüenza provocada por la posible divulgación de las imágenes: "Si en mi posición no puedo soportar este tipo de extorsión, ¿cuántas personas pueden?".