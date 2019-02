Una imagen en las redes sociales del músico británico despertó expectativas Fuente: Archivo

8 de febrero de 2019

Phil Collins ha hecho una publicación a través de su cuenta de Instagram donde se lo puede ver besando cariñosamente junto a su excompañero de Genesis, Peter Gabriel, junto a un mensaje que dice: "Prepárense para el día de San Valentín". Muchos fans pronto se ilusionaron con la posibilidad de una reunión de la legendaria banda británica, y lo hicieron saber en las redes sociales.

Génesis, la banda de rock progresivo que se consagró en los años 70 y vendió más de 155 millones de discos en sus distintas etapas, fue el lugar donde ambos cantantes se dieron a conocer y ejercieron de lideres en periodos distintos. Collins, ganador de 7 premios Grammy, 2 Globo de Oro y un Oscar, expresó el año pasado en una entrevista que no estaría a negado a un reencuentro con una sola condición.

"Creo que si hiciéramos algo, tendría que ser con Nic como batería porque pienso que yo no estoy en condiciones de hacerlo", refiriéndose a que sea su hijo Nicholas quien ocupe el banquillo de percusionista.

A pesar que la foto es de varios años atrás, ha despertado cierta curiosidad y esperanza de los fans de un grupo que marcó su lugar en la historia y que logró un sonido particular al matizar rock con sinfonías operísticas y que, con el paso del tiempo y ya sin Peter Gabriel como frontman, también muto para adaptarse al torbellino del pop.

Génesis estuvo conformado en sus primeras etapas por Peter Gabriel, Tony Banks, Mike Rutherford, Phil Collins y Steve Hackett. Luego, con la incursión como solista de Gabriel, en 1975, Collins Banks y Rutherford siguieron adelante y dieron una nueva identidad a la banda.

Entre los hits mas venerados y recordados por los fans se encuentran "Follow You Follow Me", "Turn It On Again", "That's All", "Home By The Sea", "In Too Deep" y "Land Of Confusion".