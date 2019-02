Mauro Apicella SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Obtener link Guardar 9 de febrero de 2019

Canticuénticos | C. C. Konex. Calidad y cantidad no siempre van de la mano cuando el ámbito de expresión es una red social. Claro que hay excepciones. Las canciones del grupo Canticuénticos tienen más de 125 millones de vistas en su canal de YouTube. Hay artistas del pop latino, el reggaetón o el trap que tienen más. Sí, es cierto. Pero Canticuénticos no es un fenómeno de moda, sino un grupo de música para chicos. Canticuénticos es un sexteto que nació en la ciudad de Santa Fe, que dio primeros pasos cortitos pero equilibrados y que luego de varios años de trabajo (cuatro discos y libros infantiles publicados) comenzó a disfrutar del feedback de su público. Vale aclarar que es un público de chicos y grandes, porque si bien las historias de cada canción están destinadas a los niños los padres también disfrutan de sus discos y shows por la tan buena factura de los temas y las interpretaciones. Mañana, a las 18, en el C. C. Konex, Sarmiento 3131, será una buena oportunidad para verlos. Así definen su trabajo: "Queremos mostrarles a los chicos cuánta riqueza hay en nuestros ritmos folclóricos, porque nos dan identidad, porque hablan como nosotros hablamos, nos divierten y nos emocionan al modo nuestro. Y son un tesoro que queremos poner al alcance de los más chicos, para que lo conozcan y lo lleven toda la vida con ellos".