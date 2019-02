Edgardo Bauza criticó directamente a Diego Abal, responsable del clásico rosarino Crédito: @CARCoficial

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Obtener link Guardar 8 de febrero de 2019 • 14:07

A dos días del clásico que paraliza la ciudad de Rosario, Edgardo Bauza, técnico de Rosario Central, sorprendió con una declaración contundente: "Pensé que iban a designar un árbitro de mayor jerarquía. Ojalá tenga un buen partido y pase desapercibido. Nos extraña que hayan designado a él". El Patón se refería al arbitro Diego Abal, quien dirigirá el clásico del próximo domingo entre el Canalla y Newell's por la 18° fecha de la Superliga.

"Hablo con los jugadores y trato de darles la tranquilidad que me dan ellos. Después es un partido, que ojalá sea normal y sin incidentes, que gane el que juega mejor y que no haya ningún tipo de inconvenientes, ni antes ni durante el partido. Que sea sin problemas, eso es lo me interesa", afirmó Bauza.

Al ser consultado sobre qué equipo llega mejor al partido, analizó: "Veo dos equipos parejos, no veo grandes diferencias, cada uno a su manera va a tratar de buscar el partido. Ellos son peligrosos de mitad de cancha hacia adelante y nosotros trataremos de ordenarnos bien y atacarlos".

El clásico que conmueve a Rosario se disputará el domingo a las 17.10. Tendrá un operativo de seguridad con 750 efectivos, de los cuales 550 será para la seguridad dentro del estadio y los demás, repartidos entre el traslado de los planteles, el transporte público de la ciudad y una custodia especial en diferentes puntos de la ciudad.

La probable formación canalla para visitar a la Lepra sería: Jeremías Ledesma; Gonzalo Bettini, Matías Caruzzo, Miguel Barbieri y Parot o Rizzi; Allione, Fabián Rinaudo, Leonardo Gil y Washington Camacho; Claudio Riaño y Fernando Zampedri.