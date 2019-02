La rubia le respondió de manera velada a la hermana de su marido Fuente: Archivo - Crédito: Instagram

La guerra de cuñadas no parece dispuesta a cesar, y esta vez fue Wanda Nara quien salió a avivar el fuego, tras las fuertes declaraciones que realizó hace unas horas Ivana Icardi . La hermana de Mauro dejó entrever, desde su cuenta de Twitter, que Wanda la habría amenazado desde el momento en el que ella decidió "desenmascararla" en las redes sociales.

"Me acaban de amenazar, se ve que hay alguien que no quiere que siga contando toda la verdad. El que nada debe, nada teme, ¿no? No me das miedo. Ya me amenazaste antes de entrar a GH [Gran Hermano], cuando fui a la televisión acá en Italia y ahora. Acordate que opinar es libre", disparó Ivana en la red social. "¡Me dice que me va a sacar plata! ¿Quién será? Dios mío, cómo te dolió que alguien te saque la careta, eh. ¡Ya destrozaste una familia! No vas a destrozar otra más. Te equivocaste de persona", añadió.

Por otro lado, Ivana posteó fotos de la exnovia del delantero del Inter, con un mensaje categórico. "¡Cuando tenía una cuñada hermosa y buena! Qué lindos momentos. Nos queríamos y éramos unidos. Lástima que unos años después llegara lo peor que le podía haber pasado a mi familia. Acá te amaban sin importar cuánto tenías en el bolsillo", expresó la subcampeona del reality versión 2016.

La respuesta de Wanda

Nara, sin aludir directamente a su cuñada, se limitó a subir una foto a Instagram con una peculiar frase, considerando el contexto. "Juzgar una persona no define quién es ella. Define quién eres tú", escribió la esposa de Icardi en un posteo que fue likeado por el propio jugador , quien está distanciado de su hermana por razones que se desconocen. Según Ivana, la responsable directa de ese alejamiento es Wanda, a quien le atribuye la relación poco fluida que tiene Mauro con su familia.