BANGKOK.- Ubolratana, hermana del rey de Tailandia, rompe moldes desde que en 1972 renunció a su título para casarse con un estadounidense. Le gusta el deporte, es cantante pop e incluso trabajó como actriz. Y ahora, pese a las advertencias en contra del palacio real, quiere ser primera ministra.

"Abandoné mi título de noble y vivo como una plebeya (...) como una ciudadana normal en el sentido de la Constitución", escribió hoy en Instagram Ubolratana, reaccionando por primera vez a su candidatura. En la foto aparece vestida con ropa ajustada negra y grandes pendientes de diamantes.

Sin embargo, el palacio real condenó la entrada en política de la princesa. "La reina, el heredero y los miembros de la familia real tienen que estar por encima de la política y no pueden ocupar una función política, ya que sería una contradicción con la Constitución", según un comunicado en la gaceta real difundido hoy por la televisión.

Hasta ahora la princesa Ubolratana parecía poco interesada en la política. Prefería defender el cine tailandés en los festivales del mundo entero. Actuó en dos películas, una de ellas, "Where the Miracle Happens", se lanzó en 2008 y fue presentada en el festival de Cannes.

Ayer, cuando se rumoreaba que sería candidata a primera ministra, la princesa de 67 años, gran aficionada a las redes sociales, colgó una fotografía de ella en Instagram en la que aparece sonriente y sosteniendo flores rojas.

Era una señal, ya que posaba vestida con una prenda tradicional del norte de Tailandia, desde Chiang Mai, bastión de los Shinawatra, cuyo color político es el rojo.

La princesa nunca ocultó su afinidad con el exprimer ministro Thaksin Shinawatra, enemigo de las élites conservadoras ultramonárquicas y del ejército.

Asistió a la semifinal de la Copa del Mundo 2018 entre Inglaterra y Croacia al lado de Thaksin Shinawatra y de su hermana Yingluck, ambos exprimeros ministros derrocados por los militares y exiliados para evitar comparecer en juicios que consideran políticos.

Cuando en 2017 Thaksin Shinawatra, rompiendo un largo silencio, citó a Montesquieu en un mensaje en la redes sociales ("No hay tiranía más cruel que la que se perpetúa bajo el escudo de la ley y en nombre de la justicia"), la princesa comentó en Instagram: "¡¡¡Estoy de acuerdo!!! Su Su", lo que significa "¡Al combate!" en tailandés.

Ubolratana Rajakanya nació en la ciudad suiza de Lausana y es la primera hija del rey Bhumibol Adulyadej, fallecido en 2016, y de la reina Sirikit. Su hermano pequeño Maha Vajiralongkorn sucedió a su padre.

Tiene fama de rebelde desde que se fue a estudiar a Estados Unidos, donde conoció al estadounidense Peter Ladd Jensen, por quien renunció al título real para poder casarse con él.

Con él tuvo dos hijas y un hijo. Se divorciaron en 1998 y tres años más tarde la princesa regresó a Tailandia donde retomó parte de sus obligaciones reales.

En 2004 vivió un drama. Su hijo autista, Poom, pereció a los 21 años en el devastador tsunami. Tras su muerte creó una fundación en su nombre para ayudar a los chicos que padecen este trastorno del desarrollo.

Es muy activa en las redes sociales, sobre todo en Instagram donde tiene 100.000 seguidores. En esta plataforma expresa sus puntos de vista sobre temas sociales, algo inusual en los miembros de la realeza, más bien reservados.

Respecto al reciente nivel de contaminación en Bangkok, la princesa declaró en Instagram, junto a una fotografía en la que lleva puesta una mascarilla negra: "Este problema tiene que solucionarse cuanto antes. Los niños ya no pueden ir al colegio".

Agencia AFP