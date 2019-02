Los elegidos: 10 tragos para probar junto al mar

En Pinamar y alrededores surgieron barras que buscan en algunos casos la originalidad y en otros replicar los clásicos que nunca pasan de moda Crédito: Diego Lima

María Ayzaguer SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Obtener link Guardar 9 de febrero de 2019

Más allá de la cerveza, un universo de opciones de coctelería va apareciendo de a poco en Pinamar y sus alrededores, dispuesto a tentar al público que disfruta beber bien, sabe qué es un bitter, abraza los juleps y se emociona con un old fashioned bien hecho.

De la mano de la renovación de los balnearios llegó un aggiornamiento de las barras: el caso más emblemático es el del balneario Paradise, que cambió su viejo restaurante y este verano sumó una sucursal de Negroni sobre la Avenida del Mar. Ahí el bartender Pablo Guidoni llegó especialmente para la temporada y administra una barra bien surtida (e igualmente demandada). Otros son fenómenos aislados como el bar Templeton, que desembarcó con una propuesta alucinante en Cariló .

Por Pinamar y sus alrededores ya hay barras que no tienen nada que envidiarles a las principales ofertas de Buenos Aires, que viene haciendo punta en cuanto a lo que a coctelería se refiere. Ingredientes originales, ambientes bien logrados, know how de los bartenders y vajilla diversa forman parte de las propuestas que crecen a la orden del target de los mayores de treinta que en sus salidas nocturnas quieren tomar buenos cócteles. Algunos más espectaculares, otros simplemente clásicos bien resueltos, a continuación diez tragos de diez barras para degustar en Pinamar, Ostende, Cariló y Valeria del Mar .

Negroni, Pinamar. Trago: Sbagliato

La novedad de coctelería de este verano tiene la barra más completa de esta playa. Al frente está Pablo Guidoni, convocado especialmente para la temporada. El sbagliato es una de las tres variantes de Negroni que sirven; lleva Campari, vermouth rosso, espumante Délice y rodaja de naranja. Ideal para el verano.

Templeton, Cariló. Trago: Zafron

Una base de gin Bombay con azafrán que se bate con un poco de miel y otro poco de limón, se completa con tónica y se termina con unas gotas de bitter angostura. "El público está ávido de probar sabores distintos y combinaciones novedosas", dice Alejandro Vidal, el hombre de la magia de esta barra, que abrió hace pocas semanas dentro de la coqueta Feria del Bosque. Y para medir el éxito de su creación cuenta una infidencia: asegura que ya gastó cuatro botellas del bitter que se usa con gotero.

Griller Lounge Bar, Cariló. Trago: Caipijäger

Limas, Jagermeister, almíbar y agua tónica; todo el amor de Brasil con un toque amargo de hierbas. Disponible en la barra de la planta baja de Griller, el restaurante de comida norteamericana que es el hit de Cariló.

Fedras, Pinamar. Trago: Punt Julep

Porque las aromáticas nunca están de más: gin Bombay, punt e mes, menta y gaseosa de pomelo. Para tomar mirando el mar o en un camastro, en uno de los balnearios más nuevos de esta costa

Viejo Hotel Ostende, Ostende.Trago: Sangría

Coctelería clásica en un bar distinguido y gentil, lo del viejo hotel de playa es buena calidad sin estridencias. El clásico de la casa, la sangría, se hace igual de bien que hace treinta años: a la usanza catalana. Lleva naranjas, limón, azúcar, un gin de calidad, triple sec y vino tinto exquisito. Se sirve con mucho hielo y "suave, para poder tomar 4 o 5 sin parar", dice Rully, su hacedor.

Fuegos, Pinamar. Trago: Red Raven

Una base de vodka, arándanos, un toque de marraschino y lima; el Red Raven se disfruta más sentado a las mesas sobre la amplia vereda de césped de Fuegos, mirando el tránsito humano incesante de la avenida Bunge. Opcional: la frazada que ofrece la dueña a todo aquel que ve con frío.

CR, Pinamar, Trago: Aperol Spritz

Clásico del verano, sale a toda hora porque es perfecto para almorzar, comenzar una cena o simplemente tomar mirando el mar desde el famoso balneario pinamarense. Se sirve en copón lleno de hielo y se hace con aperol, espumante, soda y una rodaja de naranja. Ideal para acompañar con langostinos empanados.

Rada Demuru, Pinamar. Trago: Caipiriña de maracuyá

Dulce y ácido como la vida misma, es uno de los más pedidos en Rada, sin dudas de los restaurantes mejor calificados de Pinamar y comandado por Pedro Demuru. Se hace con lima, cachaza y maracuyá. Y va perfecto con el cake de zanahoria, queso azul y peras caramelizadas.

Pinta, Pinamar. Trago: Mojito frutal

Al clásico de ron, lima, azúcar y menta se le agrega un twist de frutilla macerada y se sirve en vaso generoso. "Como para tomar un atardecer de calor con amigos", define Damián Luna, el bartender estrella. Si no, cuando oscurece y se prenden todas las lucecitas del frente del bar.

Impeke Street bar, Valeria del mar. Trago: Baileys Frozen

Uno de los más pedidos y favorito total de golososos, se prepara con helado de crema americana, mucho hielo, licor de chocolate y un chorrito de whisky. Para tomar a modo de postre después de una muy buena hamburguesa. Claramente la dieta puede quedar para marzo.

La Luna, Pinamar. Trago: Garibaldi

Porque un trago es él y todo lo que lo rodea, el Campari con jugo de naranja es como el boliche La Luna, un clásico que nunca falla y se renueva temporada tras temporada. Una bebida fácil y noble en el lugar más auténtico de Pinamar, donde todos son bienvenidos, la noche puede ser bizarra y nadie puede pasarla mal.