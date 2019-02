La actriz salió a respaldar a su colega con un particular argumento Fuente: LA NACION - Crédito: Grosby Group

El actor Liam Neeson se encuentra envuelto en una fuerte polémica como consecuencia de unas desafortunadas declaraciones que le brindó al medio inglés The Independent, en plena promoción de su flamante film, Cold Pursuit. Como la película está centrada en la búsqueda de venganza, Neeson trazó un paralelismo entre su personaje y su realidad, recordando un traumático episodio, cuando una amiga le contó que había sufrido una violación y él fue invadido por el deseo de hacer justicia por mano propia.

"Ella manejó la situación de una manera extraordinaria. Pero mi actitud fue preguntarle si sabía quién había sido. Ella dijo que no. Yo le pregunté si sabía cuál era su raza, y ella me dijo que había sido una persona de color", fueron las palabras empleadas por el actor al comienzo de su relato. "Empecé a recorrer la zona con una porra, esperando ser increpado por alguien, y esto lo digo con vergüenza. Hice eso al menos durante una semana esperando que un negro bastardo [Neeson hizo con sus manos el gesto de las comillas] saliera de algún bar, me provocara por algo... y así yo pudiera matarlo", dijo.

De manera inmediata, las declaraciones de Neeson fueron repudiadas y tildadas de racistas, y el actor se lamentó pero replicando el testimonio primigenio, sin pedir disculpas de modo directo. "No soy racista", aseguró.

En las últimas horas, Michelle Rodriguez , quien integró el elenco del film de Steve McQueen Viudas junto a Neeson, salió en defensa del actor, empeorando aún más el panorama. "Es todo una porquería. Liam Neeson no es racista. ¿Viste Viudas? - le preguntó la actriz al periodista- Su lengua estaba metida hasta la garganta de Viola Davis . No deberías llamarlo racista nunca. Los racistas no se besan con la raza que odian. No importa si son excelentes actores. Es una porquería. Ignorala. Él no es racista, es un hombre encantador, son todas mentiras", concluyó la actriz, tras brindar un cuestionable argumento.