Día de los enamorados: las diez frases más románticas del cine

The Bridges of Madison County, es una película estadounidense dirigida por Clint Eastwood e interpretada por él y Meryl Streep.

La sección de películas románticas es una de las más visitadas y reproducidas de la historia del cine porque es, el amor, un sentimiento universal que a todos y todas atrae, gusta y encanta.

Algo característico y clave a la hora de enamorarse es la comunicación y son las palabras las que sientan las bases de esos vínculos tan especiales.

En este caso, desde LA NACION, seleccionamos diez de las mejores y más famosas frases del cine para honrar esta fecha tan importante.

1- Los puentes de Madison

Esta película del año 1995 fue dirigida por Clint Eastwood e interpretada por el propio actor, junto con Meryl Streep . Es una adaptación de la novela homónima de Robert James Waller que cuenta la historia de amor entre Francesca y un fotógrafo de National Geographic.

"Creo que los lugares en que he estado y las fotos que he hecho durante toda mi vida me han estado conduciendo hacia ti". Robert a Francesca.

2- Cuando Harry encontró a Sally

Es una película estadounidense de 1989 dirigida por Rob Reiner y protagonizada por Billy Crystal y Meg Ryan . Es la historia de dos estudiantes universitarios que se conocen por casualidad cuando Sally le ofrece a Harry llevarle en auto de Chicago a Nueva York . Ellos son muy distintos pero después del viaje, el amor los interpela.

Esta historia de amor es una de las infantables para ver el 14 de febrero.

"Te quiero cuando tienes frío estando a 21º, te quiero cuando tardás una hora para pedir un bocadillo, adoro la arruga que se te forma cuando me mirás como si estuviera loco, te quiero cuando después de pasar el día contigo mi ropa huele a tu perfume y quiero que seas tú la última persona con la que hable antes de dormirme por las noches". Harry a Sally.

3- El lado oscuro del corazón

Esta es una película argentina-canadiense dramática-surrealista escrita y dirigida por Eliseo Subiela y protagonizada por Darío Grandinetti , Sandra Ballesteros, Nacha Guevara , André Mélançon y Jean Pierre Reguerraz. Se estrenó 21 de mayo de 1992. La trama está basada mayormente en el poeta Oliverio Girondo y su búsqueda por enamorarse de una mujer que "vuele".

"Estar contigo o no estar contigo es la medida de mi tiempo", Oliverio a la mujer que vuela.

4- La vida es bella

Es una película de 1997, escrita, dirigida y protagonizada por Roberto Benigni . Benigni interpreta a Guido Orefice, un judío italiano dueño de una librería, que tiene que usar su imaginación para proteger a su pequeño hijo de los horrores de un campo de concentración nazi.

Cruda pero hermosa, este clásico transita el amor en muchísimas de sus formas.

"Quiero hacer el amor contigo, no sólo una vez, sino cientos de veces, pero no te lo diré nunca, sólo si me volviera loco te diría que haría el amor contigo aquí delante de tu casa, toda la vida", Guido a su enamorada.

5- Titanic

Esta película estadounidense dramática es sobre una catástrofe. Realizada en 1997 y dirigida y escrita por James Cameron y protagonizada por Leonardo DiCaprio , Kate Winslet , Billy Zane, Kathy Bates, Gloria Stuart y Bill Paxton.

La trama? relata la relación de Jack Dawson y Rose DeWitt Bukater, dos jóvenes que se conocen y se enamoran a bordo del transatlántico RMS Titanic en su viaje inaugural desde Southampton, Inglaterra, a Nueva York, EE. UU., en abril de 1912.

Una de las películas de amor más taquilleras de la historia del cine.

"Ganar ese pasaje, Rose, fue la mejor cosa que me ha pasado. Me trajo hasta ti. Debes hacerme este honor. Prométeme que sobrevivirás. Que no te rendirás, no importa lo que pase, no importa lo desesperada que estés. Prométeme ahora, Rose, y nunca dejes de lado esa promesa", Jack a Rose antes de (spoiler) morir.

6- Un lugar llamado Notting Hill

Dirigida por Roger Michell y protagonizada por Julia Roberts y Hugh Grant , fue estrenada el 28 de mayo de 1999 en Estados Unidos.

La famosa actriz, Ana Scott (Julia Roberts) entra a la librería en la que atiende William Thacker (Hugh Grant) en el barrio londinense de Notting Hill. El queda enamorado de ella solo con verla y hace todo lo posible para conquistarla.

Otro clásico del rubro e infaltable en la lista de las mejores películas de amor de todos los tiempos.

"Soy solo una chica, parada enfrente de un chico, pidiéndole que la ame" (Anna Scott a William Tacker).

7- Memento

Película de suspenso del año 2000, dirigida por Christopher Nolan . El guion está basado en un relato llamado Memento mori (en latín, "Recuerda que vas a morir"), escrito por su hermano Jonathan y publicado el año siguiente: 2001.

La historia es sobre Leonard, un hombre quien sufrió un trauma cerebral que le causó amnesia anterógrada y es incapaz de almacenar nuevos recuerdos, sin embargo, posee memoria sensorial y recuerda cómo realizar las acciones cotidianas.

El film tiene la particularidad de que su línea temporal es confusa y, mediante constantes analepsis y prolepsis, muestra por qué sucede lo que sucede en vez de lo que sucede.

"No me acuerdo de olvidarte". Leonard al recuerdo de su mujer.

8- Romeo y Julieta

Romeo y Julieta de William Shakespeare fue llevada al cine muchas veces. En 1996 se estrenó la versión del director Baz Luhrmann cpm Leonardo DiCaprio y Claire Danes como sus protagonistas.

Cuenta la historia de dos jóvenes enamorados que, a pesar de la oposición de sus familias, rivales entre sí, deciden casarse de forma clandestina y vivir juntos. Pero la presión de esa rivalidad y una serie de fatalidades conducen a que la pareja elija el suicidio antes que vivir separados.

"Con tal de que me quieras, que me encuentren aquí; más vale que acabe mi vida por su odio que prorrogar la muerte sin tener tu amor".

9- Juno

Es una película de 2007 dirigida por Jason Reitman, escrita por Diablo Cody y protagonizada por Ellen Page, Michael Cera , Jennifer Garner y Jason Bateman. Se estrenó el 8 de septiembre de 2007 en el Festival Internacional de Cine de Toronto.

Juno MacGuff (Ellen Page), es una adolescente de dieciséis años de Minnesota que descubre que está embarazada de su amigo, Paulie Bleeker (Michael Cera). Aunque primero se inclina por abortar, en el último momento decide tener el bebé y darlo en adopción.

Esta joven embarazada transita el mundo del amor de una manera conflictiva pero con grandes enseñanzas.

"Lo mejor que puedes hacer es encontrar una persona que te quiera exactamente como eres. De buen humor, de mal humor, fea, guapa, atractiva. Esa es la clase de persona que vale la pena".

Mac (J.K. Simmons) a su hija Juno (Ellen Page) en "Juno".

10- Pocahontas

Esta clásica película de Disney cuenta la historia la hija de Powhatan, el jefe de una tribu india de América del Norte.

Un día observan la llegada de un grupo de colones ingleses, encabezados por el ambicioso gobernador Radcliff y el valiente y apuesto capitán John Smith. Acompañada de sus compañeros animales, Pocahontas entabla una amistad con el capitán John Smith y se enamoran perdidamente. Sin embargo, la ambición de los colonos hace que surjan tensiones entre las dos culturas y que todo termine mal.

"Prefiero morir mañana que vivir cien años sin conocerte".