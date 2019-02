Chloe x Halle, las hermanas que quieren llevarse la estatuilla de la categoría "Mejor nuevo artista" Fuente: Archivo

El mercado de la música, especialmente en estos tiempos, se sostiene de grande éxitos y se alimenta con la novedad. Aunque la categoría Artista Nuevo no figura entre las más importantes de los premios Grammy -que se entregan mañana- es la que alberga a las nuevas voces, a las que comenzaron a instalarse y las que son una promesa, según el criterio de los votantes (y de lo que, sobre todo, se perfila dentro de las redes sociales). De hecho, nadie que tenga menos de 20 años llega a pisar fuerte sobre un escenario si no es porque alguien con olfato para descubrir el potencial de un éxito futuro lo descubre en un vídeo de Youtube. Las hermanitas Chloe y Halle Bailey hacían covers y los subían a YouTube hasta que la pegaron con uno de Beyoncé. Y fue la propia Beyoncé la que las vio y les allanó el camino a la fama.

Chloe x Halle

Luego de obtener el visto bueno de Beyoncé, las hermanas publicaron, hace casi tres años, un EP y en abril del año pasado hicieron su debut discográfico con un disco completo, The Kids Are Alright. Llevó el mismo título de la serie televisiva en la que habían participado el año anterior. Además, una de las canciones del disco, "Grown", es parte de la banda de sonido de la película Grown-ish (que es un spin-off de the Black-ish). En el último tiempo también se las pudo ver cantando el himno nacional de los Estados Unidos y otras canciones patrias en eventos deportivos.

Las hermanas llegan al Grammy luego de una muy breve y vertiginosa carrera 02:45

En algunos comentarios sobre sus canciones las definieron como voces etéreas. Quizás eso esté relacionado con el hecho de que el mercado discográfico las alista en el rubro R&B pero la estética sonora de lo que hacen tiene, la mayoría de las veces, un toque bastante new age. Al menos por ahora. Habrá que ver qué vendrá después, si llegan a quedarse con la estatuilla de la categoría Nuevo Artista.

Luke Combs

Este veniteañero nacido en Carolina del Norte tiene el aspecto de un futuro granjero, con su gorra visera, barba rubicunda de cuáquero y camisas a cuadros. Pero no todo es lo que parece y, seguramente, su verdadero futuro estará en la música country. A los 28 años, Luke tiene tres EP publicados, un álbum completo y una voz muy bien timbrada para el country pop-melódico que cultiva.

De Carolina del Norte a Nashville, en la ruta del country 04:59

Jorja Smith

Morena y británica. Tiene apenas 21 años y lanzó su primer EP a fines de 2016. Es realmente una novedad, aunque ya compartió escenarios con gente famosa, como Drake.

La vitalidad de los 21 años 03:38

Bebe Rexha

"I'm a mess" (soy un desastre) sentencia Bebe Rexha en uno de sus singles. Mezcla de Katy Perry (en los vídeos donde hace personajes de chica ridícula) y Lady Gaga (en su primera época de famosa que le cantaba a los preadolescentes "monsters" y "freaks") esta neoyorquina de origen albanés tendrá que definir el rumbo que le quiera dar a sus carrera. El cambió de década (en agosto cumplirá 30) puede ser un buen motivo para tallar el personaje musical que vaya a mostrar al público. Su candidatura a los Grammy puede ser un buen empujón.

La blonda neoyorquina busca imponerse como "Mejor Artista Nueva" 03:22

Greta Van Fleet

Más que escribir hay que escucharla. La banda nacida hace seis años en el estado norteamericano de Michigan es un viaje al pasado (o una manera de trasladar a Led Zeppelin al presente). Además del sonido del grupo, el color de voz del cantante es lo que terminada de darle el toque vintage y el parecido con Robert Plant. Fue una revelación en 2018 por estas pampas. Tanto que este año vendrá a tocar a Buenos Aires, al festival Lollapalooza.

Los Led Zeppelin del siglo XXI 04:12

H.E.R.

Su nombre real es Gabriella Wilson y la sigla H.E.R. que eligió como nombre artístico refiere a "Having Everything Revealed". Nacida en Vallejo, California, hija de madre filipina y padre afroamericano, es una cantante y multiinstrumentista que transmite su toque soul y de R&B desde el groove de su banda hasta su vestuario, entre disco y hippie chic. En esta edición de los Grammy además de estar nominada en la categoría de Nuevo Artista también figura en otras cuatro, incluida la terna Disco del Año.

Una de las novedades de los Grammy que además compite por cinco estatuillas 04:34

Dua Lipa

Con varios hits a cuesta y sociedades con Calvin Harris, Sean Paul, Chris Martin o Major Lazer, es difícil considerar como novedad a esta ascendente inglesa. Pero aquí está compartiendo la terna con "los nuevos".

La inglesa, cantante y modelo, que tiene varios grandes éxitos en su haber 03:43

Margo Prince

Country modelo Nashville (de allí sale esta cantante) y una voz que parece traída de las décadas del setenta y del ochenta al siglo XXI.

Country del viejo, hecho para el nuevo siglo 03:46

