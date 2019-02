Guía de imperdibles de la Semana de la Moda en Nueva York

Hasta el 13 de febrero, los desfiles y presentaciones en Manhattan a los que recomendamos prestarles especial atención Fuente: Reuters

NUEVA YORK.- Arrancó la primera New York Fashion Weekdel año, que cuenta con 138 eventos entre shows, presentaciones y muestras privadas, sin incluir los cientos de shows y encuentros que se estarán dando por fuera del calendario oficial.

New York Fashion Week 2019 Fuente: Reuters

Esta semana de la moda se extenderá hasta el 13 de febrero, con la mayoría de los grandes espectáculos repartidos por todo Manhattan, incluidas presentaciones en Spring Studios como base oficial. Continuando con la grilla introducida por The Council of Fashion Designers of America (CFDA) ya en el año pasado, esta vez también las propuestas femeninas llegaron después de tres días de programación de menswear.

La masculinidad según Tom Ford Fuente: Reuters

En la grilla figuran estrellas de la moda mundial tales como Marc Jacobs, Ralph Lauren, Carolina Herrera y Michael Kors, quienes estarán presentes en las pasarelas de Nueva York nuevamente. También, Tom Ford quien, como ya se ha hecho costumbre desde hace algunas temporadas, fue el encargado de abrir de forma extraoficial la semana de la moda. Su colección fue presentada en el Armory de Park Avenue, con códigos de los años 90, donde se destacaron las pieles aterciopeladas en tonos rosas pálidos y blanco, los abrigos extralarge, y los pantalones de pinza satinados al estilo masculino.

La figura de Gigi Hadid en la pasarela de Ford es otro de los clásicos más esperados.

Gigi Hadid, en la apertura de la NYFW, como modelo de Tom Ford una vez más Fuente: Reuters

Siguiendo con el cronograma, Helmut Lang, que se ha relanzado en el 2017 y viene con muchos cambios internos, estará el 11 de febrero en una presentación que ha generado mucha expectativa ya que será el primer desfile de la marca con la nueva redactora residente, Alix Browne, y el nuevo jefe de menswear Mark Howard Thomas.

Entre los nombres emergentes, habrá que mencionar a la diseñadora transgénero Pierre Davis, quien con su firma No Sesso irrumpió por primera vez en Nueva York, con un desfile en el marco de la división de indumentaria masculina.

Moda transgénero a cargo de la firma No Sesso Fuente: Reuters

La marca de Los Ángeles, también liderada Arin Hayes, fue fundada en 2015 bajo el nombre No Sesso que se traduce como "Sin sexo" y cuenta con un gran número de seguidores en California, donde se encuentra su sede. Sus diseños se centran en la inclusión radical del género y los cuerpos, por lo que ha ganado mucha repercusión entre consumidores LGBT.

El show inaugural de Ralph Lauren fue el 7 de febrero. Longchamp, la casa parisina de artículos de cuero de lujo, hará una segunda aparición en Nueva York el 9 de febrero, después del debut de su directora creativa Sophie Delafontaine en la edición pasada con motivo del festejo de los 70 años de la marca. Proenza Schouler también estará presente nuevamente.

Ralph Lauren estuvo a cargo de la inauguración Fuente: AP

Por último, como ya estuvo sucediendo desde las últimas ediciones, Alexander Wang presentara su colección por fuera del programa oficial.

Los que ya no están

Pero no todas son alegrías y abundancia. Desde hace algunas temporadas Nueva York ha sufrido una crisis marcada por las altas y bajas de diseñadores dentro de su calendario. Esta edición 2019 está fuertemente marcada por las ausencias. Empezando por la sorpresa de la abrupta baja de Raf Simons como Director Creativo de Calvin Klein, lo que ha ocasionado que la marca no se presentará en las pasarelas de Nueva York. Y no es la única. Rodarte, quien tras dos años reapareció en la temporada anterior con un gran show bajo la lluvia, duró poco: ya no estará y, en cambio, dirá presente en la costa oeste de los Estados Unidos.

Otra de las marcas conocidas que se extrañará esta temporada es la de Rihanna, quien últimamente se presentaba bajo la marca "Fenty x Puma" y la temporada pasada también con su línea de lencería de "Savage x Fenty".

Siguiendo con la lista, Victoria Beckham, que el año pasado faltó con aviso para celebrar los 10 años de su colección en Londres, tampoco será de la partida neoyorkina esta vez.