Edgardo Bauza no vive días tranquilos como DT de Rosario Central. En la previa del clásico que se jugará el domingo con Newell's, por la 18° fecha de la Superliga, cuestionó la designación de Diego Abal como árbitro: "Pensé que iban a designar un árbitro de mayor jerarquía. Ojalá tenga un buen partido y pase desapercibido. Nos extraña que hayan designado a él".

Y más tarde, en una entrevista con el programa "Líbero", por TyC Sports, le apuntó a Boca, a raíz de un supuesto rumor que dice que el club de la Ribera tiene en mente pedir el cambio de fecha para disputar la Supercopa Argentina, que en principio está pautada para el 4 de abril: "Parece que Boca no quiere jugar la Supercopa en abril, es una locura. Si tienen tanto lío, que les den la copa y listo", se quejó el Patón y agregó: "No sé qué va a pasar, hablamos con los dirigentes y se van a encargar ellos. Están queriendo cambiar una fecha que ya estaba estipulada y no se pude cambiar, si tienen partido tres días antes o tres días después... nosotros también, éstas son las reglas del juego", siguió. Además, calificó la situación como "una locura" y hasta amenazó con la posibilidad de "no presentar el equipo".

Bauza tiene la información de que Boca buscaría modificar el calendario porque durante esas semanas deberá afrontar encuentros definitorios de la Superliga y la Copa Libertadores . Y por eso estalló.