La actriz, de eterno perfil bajo, sorprendió al salir en defensa de su colega

Los debates sobre feminismo, igualdad de género y el reivindicado empoderamiento de las mujeres aun parecen tener un largo camino por recorrer. En estos tiempos de cuestionamiento de los cánones tradicionales, actrices y otras figuras públicas opinan y también protagonizan enfrentamientos por posturas encontradas.

Días atrás, un posteo realizado por la periodista Julia Mengolini en supuesta clave de humor, en el que mencionaba a Jimena Barón, terminó en polémica y generó una tormenta de repercusiones en las redes sociales con todo tipo de opiniones respecto a cuáles serían los pasos adecuados para edificar un feminismo constructivo.

La codirectora de Futürock publicó en Instagram una foto suya en bikini luciendo su embarazo, con el siguiente texto: "Últimos días de panza al sol... (Sí, ya sé, estoy más pesada que Jimena Barón con su c...)", dijo en referencia a los continuos posteos que la cantante realiza en las redes enseñando su cuerpo.

Cuando una seguidora la criticó por "bardear" a otra mujer, Mengolini aclaró que era un "chiste", aunque profundizó en su postura: "Todo bien con tener un lomazo y postear tres fotos de tu c... por día. Cada una sobrelleva el patriarcado como puede. Ahora bien, no me vengan con que eso es empoderamiento. Yo lo veo más como una suerte de esclavitud", recalcó.

"A vivir la propia vida y a dejar al de al lado en paz", le respondió, entre otras cosas, la autora de "La Tonta", que recibió numerosos mensajes de apoyo, tanto de seguidoras como de figuras mediáticas, como Sol Pérez, que tildó de "machista" a Mengolini. Barón consideró, además, que la postura de la periodista responde a un "femenismo selectivo" y abogó por ser "fiel a uno mismo y porque cada una haga "lo que se le cante los ovarios".

En diálogo con Confrontados, la actriz Marcela Kloosterboer fue consultada hoy por la polémica y manifestó una clara postura alineada con Barón. La actriz de Las Estrellas dijo que no se había enterado de la polémica pero, ante cuando le preguntaron si estaba de acuerdo con la reflexión de Mengolini respecto a que mostrarse dentro de los parámetros de belleza que impone el patriarcado no es empoderarse, la actriz dijo: "Eso es depende de para quién. Por ahí a una mujer la empodera mostrarse y tener un lomazo, como Jimena, que está re trabajada y se mata para tener ese cuerpo".

"Por ahí le da poder y seguridad mostrarse así. Creo que no hay una sola manera de empoderarse. Lo que está bueno, hoy en día, es que nos respetemos entre las mujeres y que cada una pueda empoderarse y mostrar el o... como quiera, ¿no?", agregó Kloosterboer, que en estos momentos disfruta de su segundo embarazo.

Marcela tampoco estuvo de acuerdo con los dichos de Mengolini respecto a que pasarse horas en el gimnasio es una especie de esclavitud del dictamen patriarcal. "¿Quién obliga a la mujer? Esclavitud es que alguien te obligue a hacer algo. No creo que sea así. El hombre no se fija tanto en eso, creo que es por una misma y por ahí las mujeres se fijan más en 'mirá la panza o los abdominales que tiene'. Me parece que hay un poquito de envidia cuando se critica tanto, si se sale en cola o no se sale en cola. Que cada una salga como quiera", resumió la actriz.