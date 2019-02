5 cosas que tenés que saber sobre los Grammy 01:20

Este domingo 10 de febrero a las 22, se realizará la entrega anual de los Premios Grammy. Acá, cinco cosas que tenés que saber antes de la ceremonia.

1. Ariana Grande finalmente no va a cantar en la ceremonia por diferencias con los productores del evento que "limitaron su capacidad creativa". Está nominada por su disco Sweetener a pesar de que YA se puede escuchar su nuevo material, Thank U Next.

2. Uno de los momentos más esperados de la ceremonia será la aparición de BTS, la boy band que llevó al número uno de los Estados Unidos al Kpop y que explota las redes básicamente todos los días. Si no sabés quiénes son estos chicos, estás grande.

3. Julio Iglesias recibirá el premio a la trayectoria, un reconocimiento que recibieron artistas tan legendarios como Elvis Presley, Frank Sinatra, The Beatles, Barbra Streisand, Aretha Franklin, Bob Dylan, Queen, Ella Fitzgerald, Ray Charles o Michael Jackson.

4. Los artistas latinos harán historia: abrirán la ceremonia J Balvin junto a Camila Cabello y Ricky Martin. Es un camino que lleva 20 años, comenzó cuando Ricky cantó "La copa de la vida" y llegó hasta el año pasado cuando Luis Fonsi y Daddy Yankee cantaron "Despacito".

5. Alicia Keys será la primera mujer en conducir la ceremonia en 14 años. La última fue Queen Latifah. Además este año hay más artistas femeninas nominadas después de varios reclamos por la desigualdad de género en la industria musical.