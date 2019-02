Habla Gerardo Werthein en la sede del Comité Olímpico Argentino, flanqueado por Matías Albarracín (equitación), Alicia Masoni (vicepresidente del COA), Sebastián Crismanich (taekwondo), Federico Gil (tiro) y Mario Moccia (secretario general del COA). Fuente: LA NACION - Crédito: Ignacio Sanchez

El presidente del Comité Olímpico Argentino (COA), Gerardo Werthein, pidió que se revea la decisión de convertir la Secretaría de Deportes en Agencia de Deportes Nacional (ADN) mediante un decreto de necesidad y urgencia (DNU) y que, en su lugar, se presente un proyecto de ley para ser debatido en el Congreso de la Nación.

Entre los puntos salientes de la conferencia de prensa que se desarrolló en la sede del COA, en Recoleta, Werthein explicó que la decisión pretende "garantizar la seguridad jurídica" y otorgarle "una mayor certidumbre" a la nueva estructura política del deporte, que "debe ser discutida y consensuada de manera democrática". "Hemos encontrado muy buena receptividad y hemos acordado con el gobierno el envío del proyecto de ley a la mayor brevedad posible. La Comisión de Atletas y un representante del COA trabajarán en la redacción del proyecto", agregó.

El pasado 30 de enero Macri firmó el decreto que empezó a generar polémica y rechazo en una gran cantidad de deportistas. De acuerdo con distintos artículos del DNU, la Agencia manejará los ingresos de recaudaciones, ventas, locaciones u otras formas de contrataciones de sus bienes, muebles y servicios, y también derechos publicitarios y la comercialización de espacios publicitarios de los bienes bajo su custodia. "El DNU tiene efecto hasta tanto sea derogado. Pero el deporte no puede depender de un decreto, sino de una ley. Tenemos una Agencia que seguirá funcionando y ojalá la ley salga lo más pronto posible. Aunque esto no debe ser de un partido político, sino de todo el deporte", dijo Werthein.

En una conferencia de prensa que duró algo más de una hora, Werthein estuvo acompañado por Sebastián Crismanich -campeón olímpico en taekwondo en Londres 2012-, el tirador Federico Gil, el jinete Matías Albarracín y Mario Moccia, secretario general del COA. La posible mudanza del Cenard, un tema sensible en el deporte nacional, fue uno de los ejes principales de la rueda de prensa. Este jueves, de hecho, una manifestación de personas vinculadas con el deporte se hizo escuchar en Núñez, donde está lel Cenard. El pedido en la esquina de Avenida del Libertador y Crisólogo Larralde resultó enfático: "No a la destrucción, basta de negocios inmobiliarios". Allí reclamaron que no sea trasladado el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo, sino que se agregue el nuevo predio de Villa Soldati, base de los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018. Que haya dos "Cenard", en vez de uno.

"Si en algún momento el Cenard tiene que trasladarse deberá hacerlo a algún lugar que reúna todas las condiciones adecuadas. El Parque Olímpico de Villa Soldati debería ser transformado en un centro de alto rendimiento, y por el momento le falta mucho para ello", sostuvo Werthein. "Queremos el Cenard y queremos que se mantenga, pero hay que ver de dónde sale la plata. Yo también querría un centro de alto rendimiento en Corrientes", añadió el correntino Crismanich, con idea de federalizar el deporte argentino.

"En relación con lo que sucede con el Cenard todo debe ser consensuado con los actores del deporte representados por las federaciones nacionales y los deportistas. Y la voz oficial sobre el tema de los terrenos debe ser la del Gobierno, porque los espacios son de la Nación, que es la que definirá. No veo en los próximos años un cambio respecto al Cenard. Y la ADN tampoco puede tomar decisiones respecto a los bienes inmuebles", observó Werthein.

Por otro lado, el presidente del COA informó que en la reunión que autoridades de su organismo celebraron este viernes con miembros del gobierno nacional y con Diógenes De Urquiza, el director de la Agencia y último secretario de Deportes, el COA y los atletas consideraron que se debe preservar los espacios del Instituto Superior de Educación Física Dr. Enrique Romero Brest, contiguo al Cenard, frente a rumores de una eventual mudanza para dar lugar a un negocio inmobiliario. "Es un referente histórico en la formación docente en el ámbito de la educación física", lo destacó Werthein.

Además, el máximo dirigente del olimpismo argentino remarcó la necesidad de que haya más fondos estatales para el deporte. "El presupuesto es otro error. Es muy bajo. Hay que corregirlo. No solamente hay que pensar en el alto rendimiento, sino en todo el desarrollo y en las plataformas del deporte social. Eso debe ser corregido, sin dudas", enfatizó el expresidente de la Federación Ecuestre Argentina.