Europa crecerá este año menos de lo previsto

Las tensiones políticas y sociales llevaron a una revisión de las proyecciones

MADRID.- Las profecías de que las tensiones políticas y sociales dentro y fuera de la Unión Europea podían afectar la marcha de la economía acabaron cumpliéndose. La Comisión Europea constató que las batallas comerciales de los Estados Unidos, el malestar social en Francia y la inestabilidad en Italia recortaron cinco décimas al PBI a la zona del euro, que en 2018 creció 1,8%. Se prevé que la desaceleración se mantenga y Bruselas corrigió a la baja sus previsiones para este año, de 1,9% a 1,3%.

Previsión tras previsión, la situación económica en Europa sigue deteriorándose. Bruselas se ha conjurado para no mentar la palabra crisis, pero también para llamar a deshacer los entuertos que empañan los 23 trimestres consecutivos de crecimiento que ha encadenado la zona del euro.

"Basta de describir esta desaceleración como crisis. Los riesgos políticos están impulsando esta moderación del crecimiento. Está en nuestras manos darle la vuelta", sostuvo el ministro de Finanzas de Portugal y jefe del Eurogrupo, Mário Centeno, en su cuenta de Twitter.

Hay, para el cambio de proyecciones, una "combinación de factores internos y externos". Siguen llegando los efectos de las batallas comerciales en las que se embarcó Donald Trump en especial con China, pero también con la UE, donde permanece la incertidumbre de si el mandatario estadounidense aceptará la invitación a negociar un acuerdo comercial o, por el contrario, dará otro paso en la escalada imponiendo aranceles a sus vehículos.

Motivos para el freno también hay dentro de la UE. Los expuso con claridad el comisario de Asuntos Económicos y Monetarios, Pierre Moscovici: la interrupción de la producción de automóviles en Alemania en el tercer trimestre, las "tensiones sociales en Francia" y la "incertidumbre en la política presupuestaria de Italia".

"En la segunda mitad de 2018 [la desaceleración] resultó ser más pronunciada de lo esperado", concluye el documento de la Comisión.

La economía de la zona del euro, según Eurostat, perdió brío en 2018, con Italia en recesión y con dudas sobre Alemania, a la que podría haber afectado especialmente el declive del comercio mundial. La Comisión Europea prevé que esa tendencia siga durante al menos el primer semestre del año. En cambio, prevé un cierto repunte para 2020, aunque la previsión, un crecimiento de 1,6%, sea una décima más baja que la contemplada hasta ahora.

El documento, que se discutirá en el Eurogrupo mañana, pone de nuevo el foco en la política fiscal italiana. Según el documento, los planes del gobierno de Giuseppe Conte no servirán para devolver al país a los niveles de riqueza de antes de la crisis. Italia no permanecerá en recesión, pero apenas dará un tímido paso al frente. "No parece que la expansión keynesiana que se anunció se esté plasmando en la práctica por la prima de riesgo y la situación financiera", indicó Moscovici.

De las otras tres grandes economías, solo España logrará que la bajada sea más suave. Alemania acusará las turbulencias en el comercio mundial y, en lugar de 1,8%, crecerá 1,1% este año, para luego retomar impulso en 2020 con un aumento del PBI de 1,7%. Las medidas fiscales adoptadas por el gobierno de Emmanuel Macron, según la Comisión, amortiguarán esa tendencia en Francia, cuya expansión económica será de 1,3% en 2019 y de 1,5% en 2020, frente a 1,6% que se preveía en noviembre para ambos años.

