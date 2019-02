El juez Luis Rodríguez

Los diputados de la Coalición Cívica (CC) Paula Oliveto, Juan López y Mariana Zuvic ampliaron la denuncia contra el juez federal Luis Rodríguez y pidieron su remoción, luego de que la viuda del exsecretario presidencial Daniel Muñoz admitiera haber pagado al magistrado para que frenara una causa.

En la denuncia sostienen: "Tomamos conocimiento de un posible pago de coimas al juez Luis Rodríguez a cambio de la impunidad en la causa que denunciara (Elisa) Carrió a Muñoz, Pochetti y Peralta en mayo de 2013 y cuyo antecedente lo encontramos en el IOF presentado ante la UIF en septiembre de 2011 -lo que le valió una denuncia penal a José Sbatella por no investigar el patrimonio de Muñoz y su esposa".

"En esa oportunidad, llamaba la atención el freno de la instrucción, cuando los bienes y el standar de vida de los denunciados eran por demás irregulares", agregó.

La diputada Oliveto explicó que la presentación es "una ampliación con un análisis muy pormenorizado de la causa y de la actuación Rodríguez", y además que "se incorpore la declaración de Carolina Pochetti y otros testimonios" en el expediente.

Carolina Pochetti involucró al juez federal Luis Rodríguez, quien estuvo a cargo de la causa del exsecretario de Néstor Kirchner Fuente: Archivo

La legisladora sostuvo que la Coalición Cívica, que guía Elisa Carrió, "siempre" había tenido "sospechas" de que "algo había detrás de la no investigación del juez Rodríguez", y recordó que, mientras la Cámara Federal porteña le ordenaba al magistrado "la detención e inhibición de bienes" del exsecretario presidencial de la gestión kirchnerista, este "sistemáticamente se negaba".

De este modo, agregó la diputada, el juez "le daba tiempo a Muñoz (fallecido en mayo de 2016), que (en ese momento) padecía una enfermedad muy compleja, de finalizar su vida, y a su esposa (Pochetti) de diluir los bienes en un entramado de prestanombres y sociedades extranjeras".

"Ojalá todo esto lleve luz a lo que es esa cueva negra de Comodoro Py", aseveró la legisladora y titular de la Coalición Cívica en el distrito porteño.

"Un juez de esta calaña no tendría que haber sido juez; el concurso que lo pone como magistrado estuvo muy cuestionado porque él se habría copiado en el examen", afirmó la diputada, quien entendió que "no puede ser que las instituciones no se dieran cuenta de que esta persona no estaba investigando".

