Corrupción: para que incida en los votos debe verse el dinero

En al menos cuatro procesos emblemáticos radicados en los tribunales de Comodoro Py 2002 se investigan casos de corrupción que involucran directa o indirectamente a los dos principales candidatos de las elecciones presidenciales de este año: Mauricio Macri y Cristina Kirchner . Sin embargo, y a pesar de que estos procesos avancen, su efecto en la definición de los votantes será nulo o moderado.

Así coinciden un grupo de analistas políticos y encuestadores, que, sin embargo, advierten sobre elementos que puede revertir esta tendencia: la aparición de la plata o la imagen pública del dinero.

Los expertos consideran que si se hacen visibles los efectos de la corrupción es posible que se conmueva un electorado ya acostumbrado a convivir con la politización de la Justicia.

Si bien no hay certeza sobre si Cristina Kirchner será candidata, sí es aseguro que será la principal acusada en un juicio oral y público que comenzará el 26 de febrero. Se trata de la causa en la que direccionó las obras públicas en beneficio de Lázaro Báez y en la que es señalada como la jefa de una asociación ilícita. Allí serán juzgados también los presos Julio De Vido y José López . El exministro de Planificación también aparece en la causa de los cuadernos de la corrupción, en los que la propia Cristina Kirchner está acusada de liderar otra asociación ilícita dedicada a recaudar sobornos de las obras públicas. La causa de los cuadernos también salpica a la familia del presidente Mauricio Macri, pues su hermano Gianfranco y su padre, Franco, fueron citados a indagatoria en el marco de las investigaciones por supuestos sobornos.

El ámbito oficialista también fue afectado por la causa que enfrenta el ministro de Defensa, Oscar Aguad, que fue citado a indagatoria para investigar si buscó favorecer a la empresa de la familia del Presidente cuando convalidó la condonación de parte de una deuda del Correo.

Ante este panorama, los principales consultores y asesores de imagen de los candidatos consultados por LA NACION relativizaron los efectos que pueden tener las investigaciones de los jueces federales sobre la decisión de los votantes.

"Las denuncias de corrupción pueden tener impacto muy fuerte en el segmento no kirchnerista, pero en el votante proclive al kirchnerismo no le cambia nada", dijo a LA NACION el consultor Orlando D'Adamo.

El especialista indicó que hay dos núcleos duros que se mantienen en un 30% de intención de voto, uno kirchnerista y otro macrista, que las denuncias no los van a cambiar. No obstante, advirtió que "si llegara a aparecer un dinero importante de la corrupción directamente vinculado a Cristina, a Máximo a Florencia o al mismo Néstor Kirchner, esto sí podría tener un efecto, no tan contundente, pero sí de mayor calibre en la intención de voto".

Con esto coincidió Pablo Knopoff, director de Isonomía: "La incidencia es menor de la que uno supone. El tema de la corrupción entró en la agenda pero cuando fue visible, como cuando se vio la plata en los videos de La Rosadita o la caja de seguridad de Florencia. O también la tragedia de Once. Se hizo visible que la corrupción es dinero que está ahí y que le falta a la gente cuando tiene que atenderse en un hospital y no tiene gasas o debe pagar un bono extra. También se hizo visible cuando mata".

Indicó que la etiqueta de la corrupción está arraigada con el kirchnerismo y aún es aceptada por sus militantes, y dijo que en Cambiemos ese mote no tiene profundidad.

El consultor Carlos Fara dijo que seguramente "será un tema de campaña que el kirchnerismo podrá usar en términos de un ataque político, pero que no le va a hacer perder votos porque a su núcleo duro lo que más le importa son las consecuencias del ajuste del Gobierno". Indicó que "para el votante de Macri, el hecho de que hubiera destapado algunas ollas le juega a favor", pero sostuvo que las acusaciones contra los parientes de Macri no lo afectan.