De los lectores: cartas & mails

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Obtener link Guardar 10 de febrero de 2019

Carta de la semana

Sobrevivientes

A raíz del editorial "Peligroso crecimiento del antisemitismo en el mundo", quisiera recordar a Jules Isaac, cuando al terminar la Segunda Guerra Mundial, después de haber perdido a su esposa e hija en los campos de exterminio, dijo : "Hay que enseñar para deshacer lo que la enseñanza hizo".

Desde hace cinco años colaboro con la Fundación Konrad Adenauer, en organizar eventos, en los que llevamos a un sobreviviente del Holocausto a universidades y colegios, especialmente católicos, para que relaten sus vivencias de la guerra. La mayoría, no todos, quedaron solos. Como es lógico, son personas muy mayores, van de los 78 a los 93 años, de las más diversas nacionalidades. Los alumnos quedan absortos al escucharlos. Al final irrumpe un fuerte aplauso, muchos se acercan agradecerles, a darles un beso, a sacarse una selfie... y no los quieren dejar ir. En cinco años, 4300 alumnos han escuchado a un sobreviviente de ese horror. Al comienzo se les dice que ellos son la transmisión oral del futuro, que podrán decir cuando sean mayores, "nosotros conocimos a un sobreviviente del Holocausto".

Lidia Assorati

lidiaassorati@hotmail.com

Empresarios

Me dio mucho gusto leer el miércoles 30 de enero la nota que le realizaron al ingeniero José Teitelbaum. Fuimos socios tanto en la obra de la Biblioteca Nacional como en la de los laboratorios para el Conicet en Santa Fe, ambas obras que él menciona en la nota. No puedo estar más de acuerdo con lo volcado en el artículo, dado que sufrí con él las presiones de la anterior administración.Mi caso personal fue mucho más allá, porque el gobierno de Aníbal Ibarra nos expropió injustamente la autopista Illia por no querer entrar en su sistema, y el gobierno de Daniel Scioli, luego de ahogarnos impidiéndonos actualizar las tarifas mientras otros accesos lo hacían, nos sacó la Autopista Buenos Aires-La Plata. Los "empresarios" que entraron en el sistema hoy recorren los tribunales, pero también pasan por Vialidad a cobrar sus certificados y les actualizan sus tarifas.

¿Quiénes son los verdaderos empresarios?, ¿los corruptos ladrones o los que nos destruyeron las empresas por no robar? La Justicia no solo la imparte el Poder Judicial, sino que está en todos los actos de nuestra vida, y el Poder Ejecutivo tiene las herramientas para salvar estas injusticias.

Eduardo Servente

DNI 11.266.444

Cerebros en fuga

Muy interesante la nota de Guido Ratti sobre la mirada de los jóvenes profesionales que debieron emigrar al exterior por falta de oportunidades para desarrollar sus carreras. Es lamentable que un país que en el pasado fue un imán para millones de inmigrantes, que vinieron a trabajar y progresaron haciendo grande a nuestra república, hoy deba sufrir la pérdida de ese invalorable capital humano. ¿Por qué esos talentos, formados muchas veces gracias a las ventajas de una universidad gratuita que financiamos con nuestros impuestos, deban sufrir el desarraigo y alejarse de sus afectos ? Es una ironía que esos profesionales, que podrían contribuir a liberarnos de las cadenas del subdesarrollo, deban emigrar, y mientras progresan, ayudan a crecer a las naciones del "primer mundo", que los reciben con sus brazos abiertos.

La Argentina no sufre terremotos ni huracanes, ni otras catástrofes naturales que castigan a sus sufridos habitantes. El drama nacional que frena nuestro progreso y nos condena al atraso y la pobreza, lo provocamos nosotros mismos, eligiendo a gobernantes demagogos, que combinan una mezcla explosiva de ineptitud y corrupción, con la impunidad que muchas veces le garantiza una justicia cómplice.

Ojalá el acierto de una mayoría en las elecciones presidenciales, nos permita abrir una ventana a la esperanza, para que nuestros hijos no deban hacer de Ezeiza su única salida.

Luis E.Luchía-Puig

luisluchiapuig@gmail.com

Agro y vivienda

El gobierno quiso combatir el déficit fiscal con crecimiento, sin ajuste, mediante la lluvia de inversiones generada por la confianza. La confianza es condición necesaria pero no suficiente, pecó de ingenuidad. Pero la Argentina tuvo períodos de fuerte crecimiento, apoyado en el campo, como en Australia y Nueva Zelanda. Con un plan de incentivación agropecuaria, incorporando tecnología, ampliando frontera, eliminando el baldío improductivo y las retenciones, se pudo llegar a las 200 millones de toneladas. sin intervención del Estado y sin lluvia de inversiones. Se pudo y se puede todavía si se aspira a la reelección. El campo genera crecimiento pero no empleo, es cierto, pero puede complementarse con un plan federal de vivienda, gran generador de empleo diversificado, que contemple materiales y tecnologías regionales, en lugar de repeticiones indefinidas en todo el país de un mismo modelo hecho en un ministerio.

Enrique Monaldi

DNI 4.312.528

Con prontuario, no

Se informó en las últimas horas en los diarios que Chubut no aceptará a extranjeros "con prontuario". Después escuché en el programa radial de Longobardi comentarios sobre este tema, y especialmente que contraviene a nuestra Constitución, que en su Preámbulo dice que nuestro país está abierto a "todos los hombres del mundo que quieran vivir en suelo argentino". Me extraña la superficialidad y la falta de información de algunos periodistas. No hace falta consultar a los constitucionalistas, sino simplemente en la Dirección Nacional de Migraciones: cualquier extranjero que quiera radicarse en el país tiene que pedir la radicación con su documentación personal y un certificado policial de buena conducta de su país de origen y de la Argentina. Ninguna persona con antecedentes negativos recibirá el permiso de radicación. Si en el país hay muchos extranjeros con prontuario es porque entran clandestinamente o las autoridades no aplican las normas como deben ser aplicadas. Una de las características de nuestro país es que tenemos las mejores y más completas normas del mundo, pero las autoridades no las aplican. Eso no va solo - y quizás en menor medida - contra las autoridades actuales, pero fue así desde que tengo uso de razón (tengo 74 años).

Hagan las autoridades nacionales, provinciales y municipales lo que tienen que hacer (dejen las corruptelas) e infórmense los periodistas que desconocen el tema de las reglas de juego que rigen y se darán cuenta de que las normas están para cumplirlas "para todos los hombres de buena voluntad que quieran habitar el suelo argentino" y no solo por "los giles que viven de su trabajo".

Thomas Leonhardt

thomas.leonhardt@leodi.com.ar

Pensiones truchas

Si van ha hacer un control de pensiones por discapacidad, aprovechen y sancionen a los funcionarios que otorgaron la pensiones truchas y, por qué no, a los que las recibieron, también.

Rafael E. Madero

DNI 8.558.733

Cumbia en el Roca

Desde hace 15 años viajo todos los días en el ferrocarril Roca, desde Constitución hasta Berazategui: ida y vuelta. Fui testigo de la renovación de los trenes y de la adecuación de andenes y de estaciones. Todo eso es muy destacable. Sin embargo, también soy testigo del permanente deterioro de la calidad del servicio. Y no todo es atribuible ni al Gobierno ni al ferrocarril, sino a nosotros los usuarios, al descuido y a la falta de respeto por el espacio público. Se suma a la basura que arrojamos al piso (envases de comida, latas de cerveza, yerba usada, etc.) la novedosa costumbre de viajar escuchando música con la radio o el celular. Al permanente griterío de los vendedores ambulantes ahora se suma el reggaeton o la cumbia a todo volumen. Desafortunadamente el personal de vigilancia no puede hacer nada, porque no hay ninguna reglamentación acerca de las normas básicas de convivencia, de la buena educación, del normal uso del transporte público.

César Monicat

DNI 16.844.933

Rutas en mal estado

En su carta, el lector Jorge Cazenave se refiere a la falta de mantenimiento de la ruta 40. Yo agregaría que ello ocurre en la mayoría de las rutas argentinas. Es notorio el contraste con los países vecinos, donde se ven máquinas y personal haciendo mantenimiento. Me gustaría saber si para las grandes autopistas que se están proyectando está previsto su mantenimiento. Considero que antes de encarar obras nuevas habría que reparar y mantener las actuales. Lo mismo ocurre con escuelas, hospitales, etc. en mal estado o sin insumos. No sigamos haciendo obras nuevas que después nadie se ocupa de mantener.

Patricio Leonard

DNI 4.522.485

En la red

Jujuy les cobrará a los extranjeros que requieran atención

Facebook

"Que se extienda a todo el país y en todos los bienes y servicios"- Mariana Eva

"El día que empecemos a reconocer que nada es gratis habremos dado un paso gigante en nuestra educación"- Mercedes Arévalo

"Me parece excelente porque aquí en Jujuy cruzan todos los paisanos a hacerse atender gratis y cobran planes"- Fabián Valdez

"Ojalá sea así en todo el país. También con la educación"- Clara Merello

Los textos destinados a esta sección no deben exceder las 15 líneas o los 1100 caracteres. Debe constar el nombre del remitente, firma, domicilio, teléfono y número de documento. Por razones de espacio y de estilo, LA NACION podrá seleccionar el material y editarlo. Los mensajes deben enviarse a: cartas@lanacion.com.ar o a la dirección: Av. del Libertador 101, Vicente López (B1638BEA) Buenos Aires, Argentina