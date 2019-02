El fiscal Stornelli se defendió de las acusaciones por coimas Fuente: Archivo

Luego de que el periodista Horacio Verbitsky acusara al fiscal Carlos Stornelli de haber recibido coimas a través de un intermediario para no investigar a un productor agropecuario en la causa conocida como "los cuadernos de las coimas", el funcionario judicial habló de "una clara operación" en su contra.

Verbitsky publicó ayer en el sitio El cohete a la luna que el abogado Marcelo D'Alessio había "invocado amistad" con Stornelli y le había pedido al ruralista Pedro Etchebest US$500.000 para que no se investigara su presunta participación en delitos revelada por el imputado colaborador Juan Manuel Campillo, exministro de Economía santacruceño, extitular de la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (Onnca) y hombre de confianza de Néstor Kirchner.

Según Verbitsky, D'Alessio y Etchebest finalmente acordaron un "adelanto" de US$15.000 y el pago de US$300.000, que el abogado debía cobrar anteayer "acompañado por dos policías de la custodia de Stornelli".

Sin embargo, según Verbitsky, el miércoles hubo "un allanamiento al domicilio" del propio D'Alessio que "lo puso sobre alerta y no concurrió" a cobrar la presunta coima.

El fiscal Stornelli, a cargo de la Fiscalía Nº 04 en lo Criminal y Correccional Federal, aseguró que "es una operación sobre una base falsa".

"Este señor empresario cuyo nombre no me acuerdo, Estévez o algo así, no lo conozco, no sé quién es, no está imputado en la causa, jamás pedí medidas de pruebas contra él. No lo mencionó nunca Campillo", destacó. "Y si lo hubiese mencionado, no lo recordaba. Ni sé por qué debería estar imputada esa persona", agregó.

Stornelli dijo que la causa está "tomando un rumbo con un porcentaje de la verdad muy importante" y que "casi" han logrado "desentrañar cómo era el círculo" de corrupción. Además, en diálogo con el canal Todo Noticias, el fiscal consideró que la cantidad de imputados colaboradores "genera nervios".

"Hemos logrado detectar el destino final de una suma muy importante" de dinero y "las partes, los investigados, lo saben", explicó. Según deslizó, esto podría estar vinculado a "la operación" en su contra.