Planean demoler en Nueva York el hotel que lanzó a Trump a la fama

NUEVA YORK - El edificio que ayudó a Donald Trump a hacerse un nombre por sí mismo, en su primer gran negocio en Manhattan, se está vendiendo a desarrolladores que planean derribarlo.

El desarrollador TF Cornerstone dijo el jueves pasado que él y un grupo que administraba el dinero del multimillonario Michael Dell acordaron comprar el Grand Hyatt New York junto a la estación Grand Central y reemplazarlo con una torre de uso mixto que incluirá oficinas y locales comerciales y un hotel más pequeño.

El Grand Hyatt New York, uno de los hoteles más grandes de la ciudad, está ubicado junto a la estación Grand Central, en la calle 42 Fuente: AP

A fines de la década de 1970, Trump se asoció con Hyatt Corp. para comprar lo que entonces era el Hotel Commodore, en su primera inmersión en el sector inmobiliario de Manhattan. Lo restauró para convertirlo en una torre de cristal elegante y utilizó su éxito como escalón para su próxima gran apuesta, unos años más tarde: la Torre Trump en la Quinta Avenida. Trump vendió su participación en el Grand Hyatt en 1996.

Cuando Trump llegó a un acuerdo para comprarle el Commodore a la quebrada Penn Central Corp., la ciudad estaba al borde de la bancarrota y la mayoría de los otros desarrolladores no estaban interesados en el edificio.

Pero Trump dice que se dio cuenta de que había algo especial en el Comodore después de una caminata por el hotel temprano una mañana. "El vestíbulo estaba tan sucio que parecía un hotel de bienestar", escribió en "The Art of the Deal' (El arte del trato), pero luego su ojo captó una señal esperanzadora.

"Había miles de viajeros bien vestidos de Connecticut y Westchester que inundaban las calles desde la estación Grand Central y las estaciones de subte que se encuentran debajo. La ciudad estaba al borde de la bancarrota, pero lo que vi fue un lugar excelente ".

El lobby del hotel Grand Hyatt New York Fuente: AP

Con ganas de dejar su marca en Manhattan, Trump dio el paso, utilizando préstamos de su padre y generosas reducciones de impuestos de la ciudad. En unos pocos años, transformó al viejo y cansado Commodore en una torre de vidrio reluciente. Su timing fue perfecto. Abrió el hotel justo antes del inicio del boom de la década de 1980 y pronto pudo alquilar habitaciones por hasta 1100 dólares por noche.

El nuevo edificio incluirá un Grand Hyatt con 500 habitaciones. El actual hotel cuenta con 1298 habitaciones. El acuerdo aún requiere la aprobación local y estatal.

