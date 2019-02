De estrella de rock a autor de cómics

El cantante de la banda Chemical Romance, Gerard Way, escribió la historia sobre esta extraña academia

Gerard Way, responsable de hits propios del teen angst como "Helena", "Teenagers" y "I'm Not Okay (I Promise)", se sienta al lado de su amigo, el ilustrador brasileño Gabriel Bá, cuyo estilo conoció a través de obras como ROCK'n'ROLL y De:TALES, y con quien se unió en 2007 para trabajar en la idea primigenia que le daría forma a The Umbrella Academy, el cómic en el que se basó Blackman para su serie. "Cuando era adolescente estaba aislado de todo", le confiesa Way a LA NACION, como si estuviera poniendo en perspectiva muchas letras de My Chemical Romance. "Eso me motivó a escribir la historia, y después, al formar la banda y convivir con ella, me empecé a sentir parte de una familia disfuncional, como lo son muchas bandas en realidad, y eso me sirvió de inspiración para lo que estaba queriendo contar". De esa conjunción entre su vida adolescente introspectiva y su vida adulta en la vorágine de las giras surgió el cómic de Dark Horse al que Bá define como una mirada fidedigna a lo que es vivir con altibajos.

"En muchos cómics se puede escribir cualquier cosa sin que haya consecuencias, pero así se llega a una pared que no podés derribar. Yo sentía que la vida no era eso, y me gustaba representar otras cosas. En la vida nos equivocamos y tenemos que lidiar con las decisiones que tomamos y con cómo estas afectan a los demás", explica, destacando que The Umbrella Academy supo serle fiel a sus ilustraciones "a través de una representación visualmente impactante".

La correlación entre la serie y sus caras visibles estaba desplegada en ese día caluroso en San Pablo. Ellen Page, actriz nominada al Oscar por Juno y ferviente militante por los derechos de la comunidad gay. Hooper, actor británico de series como Merlin y Black Sails. Castañeda, actor de Sicario: El día del soldado, y director de cortometrajes. Raver-Lampman, artista consumada de obras de Broadway como A Night With Janis Joplin, Jekyll & Hyde, Hair y Hamilton. Way, exestrella de rock. Bá, ilustrador desde la adolescencia, y ganador del prestigioso premio Eisner por su trabajo en The Umbrella Academy. Al igual que los personajes del drama de Netflix, la fuerte impronta que todos ellos desarrollaron en diferentes contextos hoy convergen en un proyecto en común que los convierte, aunque sea momentáneamente, en una familia.

Ellen Page no habló de cómo la unión hace la fuerza sino de cómo la diversidad es lo que nos salva. Y es en esa palabra donde reside la mística de una serie que apunta a celebrar la belleza de ser únicos.