En definitiva: lo que dejó la semana

Ozuna, el más escuchado en YouTube, en 2018 Fuente: LA NACION

10 de febrero de 2019

Los artistas latinos ya no necesitan cantar en inglés para posicionarse bien

El español es la lengua materna de 480 millones de personas y se afianza como segundo idioma del mundo después del chino, según el anuario del Instituto Cervantes que fue presentado en 2018. Ese dato no es menor y se refleja en el efecto que el mundo hispanoparlante y sus artistas están teniendo en todo el planeta. A nivel musical los artistas de origen latino están tomando la delantera en la industria musical y su influencia se empieza a hacer notar en el consumo de música y en la forma de devorarse la cultura anglo.

El 7,6% de la población mundial es hoy hispanohablante y ese efecto repercute en la forma global de consumir música en el idioma de Cervantes en las plataformas digitales. El crítico del New York Times, John Camarica sostiene que el inglés dejó de ser la lengua franca del pop y que ahora son los artistas hispanoparlante junto a fenómenos asiáticos como el K-Pop, los que están marcando el nuevo signo de los tiempos.

En los premios Grammy que se entregan esta noche, la apertura de la ceremonia estará a cargo del reggaetonero colombiano J.Balvin y de un seleccionado de estrellas de origen latino como Camila Cabello, Ricky Martin y Arturo Sandoval. En las 61 ediciones de la ceremonia de los Grammy anglo era escasa la participación de los artistas hispanoparlantes. Para cubrir ese sector de la industria se crearon los Grammy Latinos. Sin embargo, la presencia de artistas hispanos en los primeros puestos de las distintas plataformas digitales están cambiando ese paradigma. Vayan unos datos del diario The Guardian. El artista urbano Ozuna, que hace reggaeton, bachata y trap, fue el artista más escuchado de YouTube en el mundo en 2018. Le siguieron en el puesto número dos y tres J Balvin y Bad Bunny. "Y, por cierto -señala el diario inglés- ocho de las diez canciones más vistas de 2018 fueron de artistas de habla hispana".

Artistas de los más exitosos del planeta como el cantante Drake, colaboraron en el primer disco del trapero Bad Bunny y hasta lo hizo cantar en español. El propio J. Balvin se lo había anticipado a The New York Times, cuando en 2016, tras sus colaboraciones con Pharell Williams para su segundo disco Energía dijo: "Quiero hacer historia trayendo a estos muchachos a mi mundo".

Las nuevas estrellas de este nuevo pop, como el trap y el reggaeton, están cambiando las reglas del juego de la industria a nivel global. Ya no tienen que cantar en inglés para dominar el mercado americano y esa audiencia potencial de 55 millones de latinos que viven en los Estados Unidos, como lo tuvieron que hacer Ricky Martin o Shakira. "Ellos no vivieron lo que estoy viviendo en este momento. Sintieron que necesitaban cruzar al inglés para hacerse más grandes, pero voy a ir lo más lejos que pueda en español. Y luego ya veremos", vaticinaba J. Balvin... y no se equivocaba. Hoy este colombiano con 11 millones de seguidores en Instagram y cerca de tres mil millones de reproducciones en YouTube es una influencia y por eso estará abriendo el show más importante de la industria de la música en la capital del imperio, pero cantando en español.