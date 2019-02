Rusia: una invasión de osos polares agresivos puso en alerta a una aldea

En el archipiélago de Belushya una manda de lobos marinos invadió una aldea. Crédito: Shutterstock

MOSCÚ.- Una invasión masiva de osos polares está causando pánico en la aldea de Belushya Guba, parte del archipiélago de Novaya Zemlya, un asentamiento más allá del círculo polar de la región rusa de Arkhangelsk.

Las autoridades se vieron obligadas a decretar el "estado de emergencia" ya que 52 osos irrumpieron agresivos en la aldea.

El "estado de alerta continúa" desde diciembre pasado, pero esta es la primera vez que los animales se presentan con una manada tan grande. "He estado aquí desde 1983, pero nunca había visto algo así", dijo el director ejecutivo de Novaya Zemlya, Zhigansha Musin en Meduza online. "Las personas, agregó, temen abandonar sus hogares y temen que sus hijos vayan a la escuela y al jardín de infancia".

Sin embargo, los habitantes locales, dado que la agencia de protección animal no ha dado luz verde para matar a los osos, deben hacer una virtud de la necesidad y están tratando de alejar a los animales haciendo ruido y utilizando otras estrategias "no letales". El extraño fenómeno quizás esté relacionado con los efectos del cambio climático en las áreas polares y está obligando a los animales a buscar alimentos más allá de sus áreas habituales, por lo que entran en contacto con la población humana, lo que tiempo atrás no ocurría.

Agencia ANSA