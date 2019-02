El regreso del Chino Maidana: cuándo sería y cuánto cobraría

El Chino Maidana y un momento de relax Crédito: @TNTMaidana

El santafecino Marcos "Chino" Maidana , exbicampeón mundial welter junior y welter de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), culminó las gestiones iniciadas, dos semanas atrás, en Estados Unidos y confirmó el comienzo de sus actividades preparatorias para reaparecer en los cuadriláteros a mediados de 2019,

Maidana, de 35 años, inactivo desde septiembre de 2014 cuando perdió con el estadounidense Floyd Mayweather por segunda vez, arribó a Nueva York anteayer y firmó un contrato por tres peleas con la cadena de TV ESPN y con la empresa promotora PBC (Premier Boxing Champions), liderada el poderoso organizador Al Haymon, que lo representó en su etapa final.

Si bien no se dieron a conocer las cifras de estas propuestas, las mismas oscilarían en un millón de dólares por el primer combate, 3 millones por el segundo y 10 por el tercero, en un choque ante una primerísima figura. Nadie puede estipular el período de realización de los combates dado que es un gran interrogante cual será la respuesta de su físico en los entrenamientos. Ello, dado que en su vida tranquila y displicente de los últimos cuatro años elevó su peso a más de 100 kilos. Vale recordar que su límite en las peleas de 2013-2014 fue de 66,678 kg). Potencialmente, reaparecería en un peso cercano a los 71 kilos.

Maidana oficializó su proyecto en la cadena televisiva estadounidense Univisión y en el portal informativo BoxingScene, líderes noticiosos en éste deporte. Se ignora aún si continuará ligado a su manager argentino Sebastián Contursi, que en primera instancia desaprobó este intento de regreso a los rings.

El equipo estará integrado por Robert García, como director técnico, y el colombiano Alex Ariza, como preparador físico, quien anticipó que se necesitarán al menos cuatro meses para recomponer la figura atlética de Maidana y "reconvertirlo" en un boxeador.

García, consultado por "A la vera del ring, página web boxística nacional, declaró: "Me gusta ser parte del campamento del Chino en este regreso. Ahora tengo mucha más experiencia y estoy preparado para ayudarlo. Hay que tener mucha paciencia y hacer todo con tiempo. No es un trabajo para hacerlo en un mes. Maidana es físicamente chico para pelear en categorías más grandes a las habituales. Me gustaría que el Chino confíe en mí".

Marcos Maidana junto con su primo Pileta Gómez, durante el viaje a Nueva York Crédito: @TNTMaidana

Con un récord de 35 victorias y 5 derrotas, Maidana se radicará junto a su esposa Mariana y su hija Emilia en Riverside, California, en adyacencias al gimnasio de García. El fresco recuerdo de sus éxitos ante los norteamericanos Victor Ortíz y Adrien Broner y frente al mexicano Erik Morales, son valores al cobro muy cotizados en la gran industria del boxeo.

Este proceso se asemeja a una aventura riesgosa con más contratiempos que alternativas esperanzadoras. Maidana no tiene ninguna necesidad económica, pero su cuerpo comenzó a sentir el cosquilleo del retorno. Un virus tan viejo como el boxeo que aquejó siempre a todos aquellos que en tiempos pasados fueron ídolos sobre el ring.