Paris (AFP).- El PSG volvió a la victoria luego de haber perdido el invicto de la temporada la fecha pasada, tras caer 2-1 ante Lyon. El club parisino, que marcha primero en la Liga 1 con 59 puntos en 22 fechas jugadas, recibió este sábado a Bordeaux , a quien venció por 1-0 con un gol de penal del uruguayo Edinson Cavani, quien no jugó el segundo tiempo por un pinchazo en su pierna derecha. Con este resultado, el PSG se ilusiona y se prepara de cara al partido con Manchester United por la ida de octavos de Champions League, pero enciende las alarmas en cuanto a la salud de su delantero

Cavani marcó el gol de penal a los 42 minutos pero se tuvo que retirar por lesión, a tres días de jugar ante el equipo inglés en el máximo torneo europeo de clubes. Después del penal, el atacante se acercó al banco quejándose de la pierna derecha, y enfiló hacia los vestuarios. En su lugar entró Kylian Mbappé .

"Tengo miedo, está claro. Debemos esperar al doctor, son cosas que me preocupan, le pegas a la pelota y luego debes salir, esto no es bueno", señaló Tuchel, el entrenador de PSG. "Perdimos a Neymar, es demasiado. Son jugadores con cualidades para partidos decisivos. En la Champions no todos los jugadores pueden estar a ese nivel", añadió.

El uruguayo es el delantero que más daño produce en las defensas rivales.De los 26 partidos que se han disputado durante 2018/2019, el uruguayo firmó 22 goles, 17 solo por la Liga 1. Además fue titular en todos los partidos que jugó PSG excepto uno por la Copa de Francia.

Con muletas, Neymar no pierde su alegría

Neymar, en plena recuperación tras su operación por la fractura del quinto metatarsiano de su pie derecho, asistió al Parque de los Príncipes y volvió a llamar la atención. Esta vez, el delantero saludó a todos los chicos que esperaban por los jugadores para ingresar al campo de juego. Tomó ambas muletas con una mano y en un pie saltó mientras le 'chocaba los cinco' a todos ellos.

