El 45 a 14 definitivo es engañoso: Argentina XV consiguió su primera victoria sobre Estados Unidos en los cuatro años del Americas Rugby Championship de una forma aun más avasallante que el propio resultado. En Cipolletti, Río Negro, por la segunda fecha del certamen continental que tiene como bicampeones consecutivos a los norteamericanos, el conjunto dirigido por Ignacio Fernández Lobbe aplastó en el juego a un adversario que -se suponía- debía ser de extremo cuidado, tanto que venía de aplastar a Chile como visitante con un 71 a 8.

En los tres años anteriores, Argentina XV no había logrado triunfos contra las águilas. Insólitamente, tenía dos empates (en 35 en 2016 y en 27 en 2017) sobre tres encuentros, y una derrota, por 17-10 en 2018. Esta vez, los locales arrasaron en un desarrollo en el que dominaron largamente pelota y territorio.

Y además jugaron muy bien con el balón en su poder. Velocidad, rugby colectivo, resoluciones rápidas y precisión caracterizaron a un equipo que pareció de otro nivel. Como si fueran los Pumas, y no el tercer conjunto de la Unión Argentina de Rugby en importancia, quienes estuvieran enfrentándose con los estadounidenses. Tal vez Mario Ledesma y Nicolás Fernández Miranda, el entrenador principal y uno de sus asistentes en el seleccionado absoluto, se hayan llevado alguno que otro jugador marcado en rojo en una libreta de apuntes.

Porque Argentina XV brilló en gran parte del juego, a pesar de los 33° de temperatura y el sol pleno que cubrieron la cancha del club Marabunta, con tribunas completas. Ya desde antes de cumplirse el primer minuto el conjunto azul estaba arriba: a los 35 segundos, un balón abierto hacia la izquierda derivó en las manos de Julián Domínguez, y, apretado contra la línea y la marca, el wing estuvo rápido, hábil y lúcido para entregar la pelota con un rever pass al ser tackleado, para que la jugada terminara en una corrida de Santiago Carreras y en el primer try.

Otra muestra de inteligencia, y también de entrenamiento, se dio a los 7 minutos, cuando un line-out favorable se convirtió en pase antes de que el receptor tocara tierra y, después de piques y entregas, Lucas Favre terminó apoyando en el in-goal. Con la conversión, Argentina XV se puso 14-0 arriba en menos de 10% del tiempo del partido.

Aun con menos efectividad en el resto del encuentro, el anfitrión no aflojó. Siguió atacando a fondo, con rapidez y resoluciones sagaces, incluidos los forwards, que asombraron por su velocidad y su movilidad, como Gaspar Baldunciel en el tercer try y Axel Zapata y Lautaro Bavaro en el séptimo y último. Es cierto que el triunfo se facilitó cuando a los 30 minutos de juego fue expulsado el centro Paul Lasike, por un pisotón en la espalda de Matías Osadczuk, que retuvo mucho tiempo su pierna izquierda en un ruck. Pero Argentina XV no aflojó y siguió siendo enormemente superior frente a un rival limitado a un hombre menos.

Lo único que llama a revisión por parte del ganador es lo hecho en los últimos cinco minutos, cuando redujo su ritmo y permitió una reacción del rival. Estados Unidos descontó con un try-penal y con una escapada de Dylan Fawsitt para establecer un tanteador final poco relacionado con lo que se había dado en el desarrollo en los 78 minutos anteriores.

El valor del éxito argentino se potencia en la categoría del oponente: Estados Unidos afrontará con este plantel el Mundial de Japón y en su historial en el Americas Rugby Championship llevaba perdidos apenas dos compromisos. Ahora, Argentina XV, campeón en la primera realización (2016) y vencedor de Brasil por 54-3 hace una semana, es favorito para un título que en los últimos dos años viajó a América del Norte.

La síntesis de Argentina XV 45 vs. Estados Unidos 14

Argentina XV: Santiago Carreras; Matías Osadczuk, Agustín Segura, Lucas Mensa y Julián Domínguez; Martín Elías y Felipe Ezcurra; Lautaro Bavaro (capitán), Nicolás Sbrocco y Francisco Gorrisen; Franco Molina y Jerónimo Ureta; Lucas Favre, Gaspar Baldunciel y Nicolás Solveyra.

Cambios: PT, 20 minutos, Santiago Portillo por Nicolás Sbrocco; ST, 1, Santiago García Botta por Solveyra; 15, Benito Ortiz De Rozas por Molina; 17, Teo Castiglioni por Elías, Axel Zapata por Baldunciel, Marco Ciccioli por Favre y Facundo Cordero por Segura, y 20, Gregorio Del Prete por Ezcurra.

Entrenador: Ignacio Fernández Lobbe.

Estados Unidos: Will Magie; Gannon Moore, Bryce Campbell, Paul Lasike y Marcel Brache (capitán); A. J. MacGinty y Shaun Davies; Hanco Germishuys, Cam Dolan y John Quill; Nick Civetta y Greg Peterson; Dino Waldren, Joe Taufete'e y Titi Lamositele.

Cambios: ST, 17, Nate Brakeley por Peterson, Chance Wenglewski por Lamositele, Ruben De Haas por Davies y Dylan Audsley por Moore, y 20, Dylan Fawsitt por Taufete'e.

Suplentes: Tadhd Leader, Tevita Tameilau y Paul Mullen.

Entrenador: Gary Cold.

Primer tiempo: 1 minuto, gol de Elías por try de Carreras (A XV); 7, gol de Elías por try de Favre (A XV); 28, gol de Elías por try de Baldunciel (A XV). Resultado parcial: Argentina XV 21 vs. Estados Unidos 0.

Segundo tiempo: 6 minutos, try de Carreras (A XV), 14, gol de Elías por try de Ezcurra (A XV); 16, gol de Elías por try de Domínguez (A XV); 33, try de Bavaro (A XV); 37, try-penal (EE. UU.), y 39, gol de Dylan Fawsitt por try propio (EE. UU.).

Amonestados: ST, 10, minutos, Quill (EE. UU.) y Mensa (A XV), 37, Ureta (ARG XV).

Expulsados: PT, 30 minutos, Lasike (EE. UU.).

Estadio: Marabunta Rugby, de Cipolletti, Río Negro.