La hermana de Mauro finalmente les brindó un contexto a sus duros mensajes de las últimas semanas Fuente: LA NACION - Crédito: Gerardo Viercovich

Desde su cuenta de Twitter, en las últimas semanas Ivana Icardi descargó toda su bronca hacia su cuñada, Wanda Nara , aseverando que lo hacía como una forma de exponerla ante quienes no la conocen en profundidad.

"¿Cuándo dejará de ser mitómana y de intentar demostrarle al mundo que mi hermano tiene una relación con mi familia? Con razón saca tantas fotos, para después dejar evidencia de que tiene razón", fue una de las tantas frases empleadas por la hermana de Mauro para hacer catarsis sobre Wanda, a quien le atribuye el distanciamiento del futbolista de su familia.

Por su lado, la rubia se mantuvo en silencio y respondió únicamente con una sucinta frase en Instagram. "Juzgar una persona no define quién es ella. Define quién eres tú", escribió la esposa de Icardi.

Recordemos que Ivana también denunció que recibió amenazas desde el momento en que comenzó a hablar de Wanda, si bien no nombró a su cuñada de manera directa. "Me acaban de amenazar, se ve que hay alguien que no quiere que siga contando toda la verdad. El que nada debe, nada teme, ¿no? No me das miedo. Ya me amenazaste antes de entrar a GH, cuando fui a la televisión acá en Italia y ahora. Acordate que opinar es libre", manifestó la joven.

Hace unas horas, Ivana finalmente decidió explicar qué la condujo a hablar de Wanda con ese nivel de enojo, y expuso varias razones. "Al ex repre le c... el trabajo e hizo creer que quería estafar a mi hermano. A la ex novia le hizo la vida imposible hasta que consiguió estar con mi hermano. Además de provocarla. A nuestra familia le hizo creer que lo queremos por su plata. No juzgo, hablo de hechos. Pero, es mejor callarse. ¿no?", explicó.

Asimismo, aseguró sentirse harta de mantener en privado situaciones que fueron "una mochila" y que ya no va a simular que "todo está bien" entre las familias. "Le mandó mensajes a mi mamá metiéndola en el medio, cuando no tenía nada que ver. Porque ella se maneja así, haciéndose la tonta. Así le oculta miles de cosas a mi hermano, que él ni enterado (...) Nunca haría esto si no fuera verdad", concluyó la ex Gran Hermano sobre el proceder de su cuñada y su necesidad de romper el silencio.