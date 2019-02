El clown debía brindar un show en Lago Puelo, pero canceló la presentación, y fue duramente criticado Fuente: Archivo - Crédito: Gentileza Piñón Fijo

Cuando la Fiesta Nacional del Bosque, que se realizará el 15, 16 y 17 de febrero en Lago Puelo, Chubut, anunció sus figuras invitadas, la presencia de Piñón Fijo generó mucha expectativa en el público infantil que esperaba oír sus pegadizas canciones. Sin embargo, el payaso decidió cancelar su show, a diferencia de otros artistas como Javier Calamaro, Los Nocheros, y Los Auténticos Decadentes, quienes aparecían junto a Fabián Gómez en el video con el que se difundió el evento.

Una carta en repudio al clown escrita en Facebook por una mujer llamada Mailen Valle - quien perdió a parte de su familia como consecuencia del hantavirus- dejó traslucir lo profundamente afectada que se sintió por la decisión del animador de no acudir a la localidad del departamento de Cushamen, y su enojo la condujo a hacer el descargo que se viralizó rápidamente.

"Sr. Payaso Piñón Fijo, entiendo que un payaso no quiera venir a nuestra querida Fiesta del Bosque. Aunque suenan mis contradicciones, pienso que a mis hijos o a los de mi hermana fallecida por hantavirus por ahí les hubiera alegrado un poco su presencia. Y digo un poco porque en realidad quienes les alegran la vida a nuestros niñitos son la gente del lugar, los que estuvieron cuando se moría mi familia casi entera, y yo estaba en aislamiento, los que hicieron campañas para ayudarnos, los que hasta el día de hoy están pendientes de nosotros", fueron las palabras con las que Valle abrió su misiva en la red social.

"Por estos tiempos lo último que necesitamos es hipocresía, por eso apoyo su decisión de no venir. Usted proclama alegría, amor, y ya ve. no sólo no es nada de eso sino que huye de los fantasmas que no existen. El hantavirus pasó veloz, se llevó muchos amigos, familiares, vecinos y, en mi caso, a mi padre y mis dos hermanas", escribió Valle, brindando así su desgarrador testimonio. "¿Le parece poco, Payaso Piñón Fijo? ¿Usted cree que aún puede hacer un contrato con nuestra ciudad e incumplirlo por el tema hanta? ¿Así margina usted a nuestros niños?", interpeló la mujer al artista, para concluir su posteo con una rotunda frase.

"Piñón Fijo, quédese mejor dónde está, no necesitamos de sus sabios consejos. Mis saludos cordiales desde una comarca brillante donde con mucho coraje y ternura encaramos esta crisis a pesar de no haber tenido una buena temporada turística, [donde] todos contribuimos al desarrollo y a la buena vibra del lugar".

Luego de la salida del payaso, los responsables de la Fiesta del Bosque confirmaron que quien reemplazará a Piñón Fijo en el evento será Diego Topa.