Atentos, Pumas: Inglaterra vapuleó a Francia en el Seis Naciones

Owen Farrell celebra su try. Fuente: AFP - Crédito: GLYN KIRK

Inglaterra lidera el Seis Naciones de rugby después de dos jornadas: tras el triunfo inicial frente a Irlanda en Dublin, la Rosa vapuleó a Francia por 44 a 8 en la segunda mayor diferencia entre ambos de la historia y se afianza en la cima del certamen más importante del hemisferio norte.

El duelo seguramente fue seguido de cerca por Mario Ledesma y todos Los Pumas, quienes se cruzarán con ambos países en la próxima Copa del Mundo que se celebrará entre el 20 de septiembre y el 2 de noviembre en Japón.

El wing Jonny May fue la gran figura del encuentro. El primero de sus tres tries llegó a los dos minutos, cuando un error en ataque le costó carísimo a la formación francesa que no pudo frenar al veloz May.

May completó su faena con dos nuevos tries, a los 24 y a los 30 minutos, en una primera etapa en la que Inglaterra se fue al descanso con una ventaja de 30-8 después de que Henry Slade lograra uno más sobre el cierre de la primera mitad. El trámite no se modificó en la segunda mitad e Inglaterra consiguió su segunda mayor victoria sobre Francia: la más abultada fue en 1911, cuando se impuso por un contundente 37-0.

Jonny May celebra el primer try de Inglaterra. Fue la figura del partido. Fuente: AP - Crédito: Gareth Fuller

El punto bonus que Inglaterra sumó le permite liderar la tabla dos puntos por encima de Gales, que hace una semana se impuso a Francia y repitió frente a Italia este sábado por 22-13. En el otro encuentro de la segunda jornada, Irlanda venció a Escocia por 22-13 y consiguió su primera victoria en el certamen.

En la tercera jornada, que se disputará el próximo 23 y 24 de febrero, Inglaterra y Gales se cruzarán en un duelo de invictos. Francia-Escocia e Italia-Irlanda completarán esa tercera ronda.

Tom Curry lucha con el francés Mathieu Bastareaud. Fuente: AFP - Crédito: Glyn KIRK

El fixture y las posiciones