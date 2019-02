El árbitro le esconde la pelota a Agüero, que la quiere: marcó tres goles y se la llevó a su casa.

Sergio 'Kun' Agüero está encendido. El delantero argentino marcó su undécimo hat-trick desde su llegada en 2011 al Manchester City: fue en el 6-0 al Chelsea de Gonzalo Higuaín. Otra gran demostración del argentino, ausente en la selección desde la finalización del Mundial de Rusia 2018.

El anterior triplete que había marcado el 'Kun' fue contra Arsenal el pasado fin de semana, cuando los dirigidos del Pep Guardiola vencieron por 3-1 y recobraron la confianza en la Premier League.

Visiblemente recuperado, el City gritó seis goles en la victoria ante el Chelsea. El atacante argentino, que fue el encargado de cobrar el penal para los locales a los 56' del primer tiempo, no titubeó desde los doce pasos, y con un disparo certero por el lado derecho del arco sentenció la goleada 5-0 de los suyos contra los 'Blues'. Así completó su triplete, que se había iniciado con un derechazo desde fuera del área y seguido con una media vuelta de zurda.

El Kun marcó tres goles para la victoria del Manchester City. Fuente: AP - Crédito: Jon Super

A la salida del campo de juego, Guardiola le hizo un comentario al 'Kun', con la boca tapada con la mano. ¿Le habrá hecho un comentario sobre el insólito gol que falló el delantero al principio del partido? Divertido, Agüero le dio la mano y se sonrió al salir.

Agüero saluda a Guardiola al salir del campo de juego Fuente: AFP - Crédito: Paul ELLIS

La broma del árbitro

Al ser el autor de tres de los seis goles del encuentro, el 'Kun' fue por la pelota, como es la costumbre al finalizar el partido, pero el árbitro Mike Dean quiso hacerle una broma al argentino, que se acercó hasta el campo de juego para reclamarla. Dean la había ocultado en la espalda, debajo de la camiseta para que el máximo artillero no la encontrara.

El argentino se situó con 17 goles al igual que el egipcio Mohamed Salah, con quien ahora comparte el primer lugar del podio. Con el resultado de esta tarde, Agüero tiene a su equipo en la pelea por revalidar el título cosechado el campeonato pasado. El Manchester City alcanzó el primer lugar de la clasificación con 65 unidades, al igual que el Liverpool, aunque con un partido más jugado.

Sarri esquivó a Guardiola

Cuando terminó el partido, una imagen llamó la atención: en el tradicional saludo de los entrenadores hubo uno que esquivó la mano. Fue Maurizio Sarri, que no quiso estrecharse con Guardiola. El técnico catalán pareció sorprenderse y en cambio se abrazó con otro italiano, Gianfranco Zola, el segundo de Sarri en Chelsea. Consultado por la prensa de si había algún motivo por el que Zarri no le estrechó la mano, Guardiola aseguró que no y que al hablarlo con Zola ambos coincidieron en que no lo había visto.

