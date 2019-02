Fuente: LA NACION - Crédito: Alfredo Sabat

Empresas que dan créditos personales estiman que la cifra de los que piden financiación para pagar las boletas de luz, gas o agua aumentó hasta 45% en algunos casos

Sofía Terrile 11 de febrero de 2019

Las fotos de facturas de luz y gas -algunas con cifras astronómicas- se multiplicaron en las redes en los últimos tiempos. El aumento de las tarifas provocó guerras de tuits entre usuarios ubicados a un lado y otro de la grieta, tema de discusión en la mesa familiar y, ahora, una nueva razón para endeudarse, al menos para un sector de la población.

En el último año, empresas que dan préstamos personales registraron incrementos en la cantidad de personas que solicitan financiamiento para pagar servicios públicos. Según la firma de que se trate, esos porcentajes van del 5% al 45%.

En el último trimestre de 2018, la fintech (empresas que mezclan finanzas y tecnología) de pago digital y préstamos personales Moni verificó un aumento del 45% en la cantidad de préstamos solicitados para pagar servicios en comparación con el mismo período del año anterior. El monto promedio que pidieron los usuarios fue de $2750 a una tasa nominal anual (TNA) del 65% -a ese porcentaje hay que sumarle otros gastos para obtener el costo financiero total (CFT)- y una comisión por uso de la plataforma, que en el caso de los préstamos es de $500, aproximadamente.

Esos usuarios, aclaran desde la firma, están "subatendidos por el sistema bancario o no son sujetos de crédito según los parámetros tradicionales de los bancos". En general, son empleados en relación de dependencia que reciben un salario de $32.000 mensuales, por encima del ingreso medio. Según el Indec , en el tercer trimestre de 2018, al menos la mitad de los trabajadores asalariados ganaba sueldos mensuales por debajo de los $15.000.

La firma relevó más de 31.000 transacciones e informó que el mayor alza del pago en cuotas se dio en las facturas de gas (55%); luego, los servicios de agua (49%) y finalmente, los de energía eléctrica (39%).

La empresa de préstamos personales Vivus observó una suba en el orden del 40% de la cantidad de personas que piden préstamos para pagar facturas de servicios. Otra firma, Wenance, vio en ese mismo período un aumento del 5%, con clientes que se endeudan a costos que van desde el 168% hasta el 390%. La compañía de préstamos personales Plenti informó la misma variación.

Endeudarse a tasas tan altas para pagar los servicios puede tener su explicación en la falta de información sobre los planes de refinanciación que ofrecen las compañías acreedoras, aseguran los especialistas. "Esto puede suceder para atravesar una coyuntura puntual de falta de liquidez porque es una estrategia difícil de sostener en el tiempo por los costos que genera el endeudamiento", dice la economista María Castiglioni, socia de C&T Asesores Económicos.

El aumento en los servicios desde la asunción de Mauricio Macri impactó fuertemente en el bolsillo, coinciden los economistas. Según los números del estudio EcoGo, desde 2016 hasta el momento los aumentos fueron del 747%, 1643,7% y 616,2% en gas, electricidad y agua respectivamente.

"Fueron 15 años de atraso tarifario que hizo que las facturas perdieran peso en el gasto de los hogares. Cuando algo es tan barato, uno no tiene en cuenta el consumo, y si se analiza la venta de electrodomésticos, muchos no eran eficientes. Esto no es porque las personas sean irresponsables, sino por una cuestión de costos y racionalidad", resume Castiglioni.

Para dar más precisiones sobre el cambio en el gasto de cada hogar, el analista de la consultora EcoGo Juan Ignacio Paolicchi repasa las cifras. Entre diciembre de 2001 y octubre de 2015, en el mundo el precio de los servicios regulados -como la energía eléctrica y las naftas- había subido, en promedio, un 35% en dólares. Mientras tanto, en ese mismo período en la Argentina cayó un 67% en dólares.

Desde octubre de 2015 hasta diciembre de 2018, explica el economista, el escenario se dio vuelta. Mientras que en el mundo esos mismos servicios cayeron 6,5%; en la Argentina subieron 50% en dólares. "En términos de ponderaciones, de impacto en el bolsillo y de lo que va a impactar este año en la Canasta Básica Total, los servicios como la energía y el transporte representan el 12% del total, mientras que en 2015 representaban apenas el 3%", explica Paolicchi.

Con ese escenario para el consumidor, algunas compañías vieron un aumento de la morosidad desde diciembre de 2015 hasta hoy. Por ejemplo, AySA pasó del 5% al 7%. Mientras tanto, en Edesur llega al 14%, aunque intentan reducirla hasta el 9%, y en Metrogas, al 7%.

Si el usuario de luz, gas o agua se encuentra con dificultades para pagar una factura, las compañías de servicios recomiendan contactarse con sus oficinas comerciales para conocer qué planes de pago hay antes de recurrir a préstamos personales a tasas altas.

Por ejemplo, Edesur ofrece planes de pago "que se adaptan a las posibilidades del cliente y a la cantidad de deuda que tiene", aseguraron voceros de la compañía, que no brindaron datos sobre la tasa promedio de esa refinanciación porque, alegan, se negocia caso por caso. AySA ofrece descuento por pago al contado, que también se discute personalmente, y planes de tres o seis cuotas sin interés de pago con tarjeta. Edenor analiza si el usuario deudor es o no buen pagador y activa planes "automáticos" de hasta seis cuotas sin interés. Para bajar la morosidad de sus clientes, Metrogas dividió la factura bimestral en dos pagos mensuales. En el caso de que los usuarios no puedan pagarlas, pueden pedir financiación de hasta cuatro cuotas con el interés financiero fijado por el Banco Nación.

