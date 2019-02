De los lectores: cartas & mails

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Obtener link Guardar 11 de febrero de 2019

Cobro a extranjeros

En estos días se habla en los medios de la posibilidad de arancelar la atención médica de los extranjeros. Se oyen voces a favor o se toma el Preámbulo para preguntarse si esto sería legal. Por eso quiero exponer mi caso. Tengo un hermano anticoagulado. Un sábado tuvo una importante hemorragia nasal. Fuimos al Hospital de San Fernando -donde se atiende habitualmente-, pero no había guardia de otorrinolaringología. Nos informaron que tampoco existía guardia de esta especialidad ni en Tigre ni en San Isidro, por lo que tuvimos que llevarlo al hospital de Pablo Nogués. Fue inmediatamente atendido y debía quedar internado. Pero como no somos residentes del partido de Malvinas Argentinas, tuvimos primero que abonar la internación: 2000 pesos por día, más los estudios que le realizaran. Para acrecentar el problema, no aceptaban tarjeta de débito. A altas horas de la noche tuvimos que reunir la cantidad solicitada para que pudiera ser atendido correctamente. Afortunadamente, no debió ser sometido a cirugía: en ese caso, hubiera tenido que abonar el quirófano, lo que estaba fuera de nuestras posibilidades.

Y no somos extranjeros. Solo vivimos en San Fernando, a menos de media hora de Pablo Nogués.

Inés Flamenco

DNI 10.240.802

Juan Octavio Gauna

Con el fallecimiento de Juan Octavio Gauna la Argentina pierde a un brillante jurista, a un destacado dirigente político y, sobre todo, a una persona de bien, de firmes convicciones democráticas y republicanas. Tras recibirse en la Facultad de Derecho de la UBA, comenzó una extensa y fecunda carrera como abogado, como catedrático de derecho administrativo y como juez. Vinculado desde muy joven, como su padre, a la Unión Cívica Radical, fue un político que cultivó siempre el diálogo y la búsqueda de consensos. Ocupó eminentes funciones desde el retorno de la democracia. Fue procurador general de la Nación durante la presidencia de Alfonsín, secretario de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, diputado nacional y miembro del Consejo de la Magistratura local, entre otros cargos. A partir de la reforma constitucional federal de 1994 y de la sanción de la Constitución de la ciudad de Buenos Aires, en 1996, se convirtió en un férreo defensor de la autonomía porteña y le cupo un importante rol en la creación y organización del Poder Judicial de la Ciudad.

Yo lo traté durante décadas. Milité junto a él en el radicalismo y fue mi superior cuando me tocó desempeñar la Subsecretaría de Gobierno de la Ciudad. Ya alejado de la política, seguía siendo un hombre de consulta indispensable. Me enorgullece el privilegio de haber sido su amigo. Mi deuda de gratitud es inmensa. Nunca me gustó esa injusta distinción entre nueva y vieja política. La política es buena o mala. Yuyo, como lo conocíamos, es un cabal ejemplo de la mejor posible, la que reúne la inteligencia, la cultura, los valores y la pasión por el servicio público. Lo vamos a extrañar, pero su legado nos seguirá iluminando.

Jorge R. Enríquez

Diputado nacional (Pro-Cambiemos)

Nombres de calles

El jueves pasado se informó sobre el proyecto impulsado por la Defensoría del Pueblo de la ciudad para cambiar el nombre del pasaje Munich, donde vivimos, por el de pasaje China. Según LA NACION, "los vecinos no se oponen al cambio", pero queremos aclarar que nunca fuimos consultados. Dicho cambio afectará a los vecinos del pasaje por la cantidad de trámites que deberemos realizar (modificación en DNI, licencias de conductor, resúmenes de servicios y bancarios, tarjetas profesionales) y no creemos que sirva a la comunidad para mejorar las relaciones con los comerciantes del Barrio Chino, que son muy buenas. Votamos a nuestros representantes en la Legislatura para que mejoren las condiciones de vida de los ciudadanos y no para perder el tiempo con iniciativas inconsultas que generarán molestias y gastos indeseados a los vecinos.

Ana Lidia Abalo

DNI 6.165.178

Emiliano Sala

La confirmación de la muerte de Emiliano Sala, aparte de sumirnos en una enorme tristeza dado el éxito obtenido por el jugador en Europa desde su temprano éxodo, pone sobre el tapete la increíble improvisación con que fue organizado ese viaje con un avión no apto, con tiempo meteorológico adverso, en horario nocturno y piloteado por un solo piloto part-time. Increíble suma de errores. Seguramente un viaje en un jet alquilado hubiera costado mucho más, pero la vida de un ser humano no tiene precio, y hoy su familia, amigos y todos los argentinos lo lloramos sin remedio.

Guillermo González Lima

DNI 7.787.624

Leo Satragno

Quisiera hacerles llegar a los medios en general la información fidedigna acerca de la muerte de mi compañero, Leo Satragno. En 2008, Leo fue diagnosticado de un carcinoma de vejiga, el cual se resolvió con una cistectomía radical con neovejiga realizada a partir de su propio intestino. En esta operación, realizada por el doctor Montes de Oca, experto en reconstrucción de vejiga mediante esta técnica, se extirparon vejiga, glándulas seminíferas, próstata y 20 ganglios. Estuvo durante diez años libre de enfermedad hasta febrero de 2018, cuando comenzó a sufrir fuertes dolores en el abdomen. Luego de una internación en el sanatorio Anchorena de más de 10 días se arribó al diagnóstico de una metástasis del carcinoma urotelial en el músculo psoas. Durante el año pasado se atendió con el doctor Chacón y su equipo, en Fleming. Especialmente el doctor Martín Ángel, que nos ha atendido con amor y dedicación. Como tratamientos tuvo que realizar quimioterapia y posteriormente radioterapia. El tumor en el psoas no podía ser resecado quirúrgicamente debido a la proximidad con las arterias ilíacas. En octubre se le diagnosticaron nuevas metástasis del carcinoma urotelial en el hígado. Comenzó inmunoterapia (anticuerpos monoclonales), pero su estado general se complicó y falleció el 10 de enero.

Por este motivo, como familiares, nos sentimos muy incómodos cuando se difundió en los medios que Leo murió debido a un cáncer de intestino diagnosticado hace tres años.

Florencia Tommasi

DNI 30.590.821

