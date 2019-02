Silvina Premat SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Obtener link Guardar 14 de febrero de 2019 • 12:00

De niño su mayor entretenimiento en Buenos Aires era "diseccionar" juguetes y todo aparato que cayera en sus manos para armar algo diferente. Hoy, a los 47 años, Cristian Castro es reconocido en los Estados Unidos, donde vive desde hace casi una década, como un artista que crea obras a partir de chatarra. Uno de los eventos de arte más conocidos de la ciudad de Los Angeles, el LA Arts Show, que se hizo el mes pasado, destacó su instalación 27 Fish/ 27 Peces, de Castro, como una de las cinco obras que más público atrajo entre las doscientas galerías y museos participantes.

Fieles exponentes de su técnica, los peces de Castro son criaturas motorizadas en un estilo retro-futurista, de ojos saltones, dientes de clavos y aletas de hélice. Están hechos con motores de los años ´50 en desuso, tazones de acero inoxidable, bisagras de cocina, clavos, conductos eléctricos, fibra de vidrio, piezas de aluminio y pintura para automóviles. Antes "nadaron" los espacios del Museo de Arte Latinoamericano (MOLAA), de California, donde Castro representó a la Argentina. Son fruto de dos años de trabajo de quien se presenta como artista y diseñador industrial, autodidacta: todo lo que sabe lo aprendió por cuenta propia.

Cristian Castro, en LA Art Show, el mes pasado en Los Angeles, California

En una entrevista vía correo electrónico con LA NACION, el homónimo del cantante mexicano, cuenta que desde que llegó a los Estados Unidos en 1999, "con muchas ganas de cumplir el sueño americano", trabajó como vendedor de autos, diseñador y productor de prototipos de piezas de fibra de vidrio en una empresa que fabrica ómnibus eléctricos. Colaboró con otros diseñadores, artistas y profesionales de otras disciplinas y, desde hace tres años se dedica únicamente al diseño y fabricación de piezas de arte con chatarra reciclcada.

Egg 771 es un cangrejo gigante construido con el motor de un VW escarabajo de 1969

"Son piezas que construyo a partir de objetos o partes de aviones decomisados, helicópteros militares, autos, electrodomésticos y cosas antiguas", cuenta.Y continúa: "Disfruto mucho reciclar y utilizar partes de objetos que contienen historias en si mismas. Por ejemplo, una plancha de la década del 40, tal vez fue usada por una familia que vivió muchísimos hechos, es un objeto que tiene grabado en su memoria, sonidos y olores únicos".

"27 fish", de Cristian Castro 01:02

Recuerda que comenzó con esta técnica de ensamble en la escuela primaria. "Todos los años teníamos que hacer proyectos para las ferias de ciencias. Con un grupo de compañeros hacíamos grandes maquetas, por ejemplo del sistema humano de circulación de la sangre o de la represa hidroeléctrica Salto Grande o el decorado y la iluminación para una obra de teatro. Si necesitábamos un sistema que subiera y bajara yo usaba el motor del ventilador de mi abuela; si necesitábamos iluminación utilizábamos lamparitas del árbol de Navidad. Cada compañero aportaba algo y yo me hacía responsable de estos objetos frente a sus madres. Después de cada proyecto el timbre de mi casa sonaba sin parar porque los padres venían a reclamar sus cosas de las ya nada se podía reutilizar. ¡Mi madre me quería matar! Haber tenido la oportunidad de hacer estos proyectos escolares me permitió aprender a utilizar mi mente bajo presión, a trabajar en equipo y a valorar la amistad, delegar y cumplir metas, desarrollar y fabricar cosas a partir de otras ya existente y llevar mi creatividad y mi pasión al máximo".

Magnus P81 lleva dos ventiladores en la espalda y está inspirado en el avión de combate americano Mustang P51 de la Segunda Guerra Mundial

Por entonces estaba convencido de que podía hacer un avión con el motorcito de una pequeña moto. "Me sentía con la capacidad y el entusiasmo de hacer cualquier cosa que me propusiera, pero con 13 años no tenía ni la experiencia ni los recursos necesarios", admite. Una pasión que le impidió concentrarse en los estudios y, contra la voluntad de sus padres, abandonó el secundario y trabajó en distintas empresas en las que aprendió sobre procesos industriales, fabricación y diseño.

Otras de sus creaciones, que expuso en varias galerías del sur de California y hasta en museos de automóviles, son "Maquinas de guerra", especie de robots hechos de piezas de metal diseñados para visualización interactiva incluyendo movimiento y sonido como el Deep Sea Fish, un pez de ultramar azul fabricado a partir de un motor Johnson de 1955.

Perfil del Pez nuclear, una criatura de Cristian Castro

Entre manos tiene proyectos para mostar en Las Vegas y, puede ser, en su Buenos Aires natal. En abril próximo visitará el país y podría haber definiciones. "Por supuesto que quiero exponer en la Argentina, me daría la oportunidad de hablar directamente con el público respecto al mensaje que quiero difundir relacionado con el reciclado y el cuidado del medio ambiente", comenta. ¿Qué mensaje? "Que tenemos que tomar conciencia de todo el daño que estamos causando al planeta con la polución, con la contaminación de los ríos y mares con basura plástica, sustancias químicas y radioactivas; del daño que estamos causando a la fauna tanto marina como terrestre. Por ejemplo, con la catástrofe del reactor nuclear Fukushima, en 2011 en la costa de Japón, se calcula que el océano en su totalidad se contaminó en 1% de radiación y que esto causará en el futuro mutaciones genéticas, brotes cancerígenos y otros graves problemas no sólo en la fauna marina sino también en los seres humanos. Imagino que en el futuro todos los seres vivos tendrán una metamorfosis muy agresiva al punto que se convertirían en animales metálicos super agresivos y que vendrían en nuestra busca para hacernos pagar todo el daño causado al planeta. Lo que quiero transmitir por medio de mi arte es que hay que tomar conciencia y procurar dejar un mundo mejor a las generaciones venideras".

War Machine, de Cristian Castro

El cangrejo mecánico EGG 771, echo con un motor de auto en desuso