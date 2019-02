El diputado de la Ciudad dijo que el Estado "gasta en infinidad de estupideces" Crédito: Captura de pantalla

Martín Lousteau estuvo en Debo Decir y resaltó que, en este momento, le resulta "irrelevante" la definición de candidatos para las elecciones . Por eso, ante la pregunta de Luis Novaresio de si aspirará o no a la presidencia sostuvo: "No tengo decidido si voy a ser candidato o no".

Además, en relación con la interna que tuvo con Horacio Rodríguez Larreta cuando, en 2017, el PRO no le permitió competir en internas para las legislativas, el diputado nacional por la Ciudad bromeó: "En el pasado no les ha gustado [que sea candidato], no me han dejado".

Y aclaró que hoy no le importa quién es candidato, sino que se haga un correcto diagnóstico de lo que sucede en el país. Dijo, entonces, que en los comicios de este año, la Argentina está eligiendo entre Cristina Kirchner y Mauricio Macri , y lanzó: "Ninguno de los dos, habiendo sido presidentes, puede mostrar un éxito contundente".

A continuación, el líder de Evolución sentenció: "La grieta es la mayor obra pública que construyeron" entre el kirchnerismo y el macrismo. Pese a esto, se mostró abierto al diálogo, y contó que la última vez que se reunió con Macri fue en diciembre. "Si es Presidente te convoca hay que ir".

En numerosas oportunidades durante el programa, Lousteau criticó al oficialismo y, en medio del debate por los sueldos de los maestros , opinó: "Si vos comparás con lo que pasaba hace 12 años, el gasto por alumno en la Argentina ajustado por la inflación, más que se triplicó. Tenemos un Estado muy grande que no tiene fuerza porque prioriza muy mal. Gastamos en infinidad de estupideces dentro de nuestro Estado".

Así, cuestionó el dinero destinado a cuestiones como la publicidad oficial, "cargos absolutamente dudosos", ciertas obras públicas y a subsidios "en lugares donde no debería haber". Y concluyó: "El Estado es cada vez más pesado en las espaldas de quienes producen y pagan impuestos, pero no tiene potencia para revertir las desigualdades de base".