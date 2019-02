Premios Grammy 2019: todos los ganadores

Lady Gaga en los Grammy. La cantante fue reconocida por "Shallow"

Durante la noche del domingo se celebró una nueva entrega a lo más importante de la música en Estados Unidos. Los Grammy premiaron a los mejores trabajos comprendiendo rubros tan variados como el hip hop, el pop, el country, los ritmos latinos y mucho más. A lo largo de más de dos horas, la velada presentó también varios números en vivo y homenajeó a grandes figuras como Dolly Parton o Diana Ross. Y con respecto a los ganadores, repasamos a continuación la lista completa con todos los que obtuvieron el codiciado premio.

Álbum del año: Kacey Musgraves, Golden Hour

Grabación del año: Childish Gambino, This Is America

Mejor nuevo artista: Dua Lipa

Alicia Keys

Mejor álbum de rap: Cardi B, Invasion of Privacy

Mejor álbum R&B: H.E.R., H.E.R.

Mejor canción de rap: Drake, God's Plan

Canción del año: Childish Gambino, This Is America

Mejor dúo pop: Lady Gaga y Bradley Cooper, Shallow

Miley Cyrus junto a Dolly Parton

Productor del año no clásico: Pharrell Williams

Mejor rap: Childish Gambino, This Is America

Mejor presentación de rap: empate entre Kendrick Lamar, Jay Rock, Future, & James Blake, King's Dead, Anderson .Paak - Bubblin

Mejor álbum de rock: Greta Van Fleet, From the Fires

Mejor canción de rock: St. Vincent - Masseduction

Mejor performance metal: High on Fire, Electric Messiah

Mejor performance rock: Chris Cornell, When Bad Does Good

Mejor contemporáneo urbano: The Carters, Everything Is Love

Mejor canción R&B: Ella Mai, Boo'd Up

Mejor performance de R&B tradicional: empate entre Leon Bridges, Bet Ain't Worth the Hand y PJ Morton, How Deep Is Your Love [ft. Yebba]

Mejor performance R&B: H.E.R., Best Part [ft. Daniel Caesar]

Mejor álbum jazz latino: Dafnis Prieto Big Band, Back to the Sunset

Mejor jazz álbum de ensamble: John Daversa Big Band, American Dreamers: Voices of Hope, Music of Freedom

Mejor álbum instrumental de jazz: The Wayne Shorter Quartet, Emanon

Mejor álbum vocal de jazz: Cecile McLorin Salvant, The Window

Mejor solo de jazz improvisado: John Daversa, Don't Fence Me In

Mejor álbum de reggae: Sting & Shaggy, 44/876

Mejor álbum electrónico: Justice, Woman Worldwide

Mejor grabación dance: Silk City & Dua Lipa, Electricity [ft. Diplo and Mark Ronson]

Mejor composición clásica contemporánea: Kernis, Violin Concerto

Mejor compendio clásico: Fuchs, Piano Concerto Spiritualist

Mejor álbum clásico vocal: Monteverdi, Songs of Orpheus

Mejor clásico instrumental: Kernis, Violin Concerto

Mejor grabación ópera: Bates, The (R)evolution of Steve Jobs

Mejor performance orquestal: Shostakovich - Symphonies Nos. 4 & 11

Productor del año, clásico: Blanton Alspaugh

Mejor álbum pop vocal: Ariana Grande, Sweetener

Mejor álbum pop vocal tradicional: Willie Nelson, My Way

Mejor performance pop solista: Lady Gaga, Joanne (Where Do You Think You're Goin'?)

Mejor canción country: Kacey Musgraves, Space Cowboy

Mejor dúo country: Dan & Shay, Tequila

Mejor performance solista country: Kacey Musgraves, Butterflies

Mejor música de película: Quincy Jones, Quincy

Mejor video musical: Childish Gambino, This Is America

Mejor álbum latino tropical: Spanish Harlem Orchestra, Anniversary

Mejor álbum regional de México: Luis Miguel, ¡México Por Siempre!

Mejor álbum rock latino: Zoe, Atzlán

Mejor álbum de pop latino: Claudia Brant, Sincera

Mejor álbum infantil: Lucy Kalantari & The Jazz Cats, All the Sounds

Mejor álbum folk: Punch Brothers, All Ashore

Mejor álbum blues contemporáneo: Fantastic Negrito, Please Don't Be Dead

Mejor álbum de blues tradicional: Buddy Guy, The Blues Is Alive and Well

Mejor álbum de Bluegrass: The Travelin' McCourys, The Travelin' McCourys

Mejor álbum de americana: Brandi Carlile, By the Way, I Forgive You

Mejor canción americanas de raíces: Brandi Carlile, The Joke

Mejor performance americanas de raíces: Brandi Carlile, The Joke

Mejor álbum New Age: Opium Moon, Opium Moon

Mejor canción escrita para medio audiovisual: Lady Gaga & Bradley Cooper, Shallow

Mejor soundtrack para medio audiovisual: Ludwig Göransson, Black Panther

Mejor álbum musical mundial: Soweto Gospel Choir, Freedom

Mejor álbum gospel de raíces: Jason Crabb, Unexpected

Mejor álbum contemporáneo de música cristiana: Lauren Daigle, Look Up Child

Mejor álbum gospel: Tori Kelly, Hiding Place

Mejor canción cristiana contemporánea: Lauren Daigle, You Say

Mejor canción gospel: Tori Kelly Featuring Kirk Franklin, Never Alone

Mejor álbum instrumental contemporáneo: Steve Gadd Band, Steve Gadd Band

Mejor álbum de estudio inmerso: Eye in the Sky: 35th Anniversary Edition

Mejor mezcla de grabación: HAIM, Walking Away (Mura Masa remix)

Mejor álbum histórico: varios artistas, Voices Of Mississippi

Mejor edición limitada: "Weird Al" Yankovic, Squeeze Box: The Complete Works Of "Weird Al" Yankovic

Mejor diseño de empaque: St. Vincent, Masseduction

Mejor arreglo instrumental o vocal: Randy Waldman Featuring Take 6 & Chris Potter - Spiderman Theme

Mejor arreglo instrumental o a capela: John Daversa Big Band Featuring DACA Artists - Stars and Stripes Forever

Mejor composición instrumental: Terence Blanchard, Blut Und Boden (Blood And Soil)

Mejor álbum de música alternativa: Beck, Colors

Mejor álbum de comedia: Dave Chappelle, Equanimity & the Bird Revelation