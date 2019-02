River respira tranquilo y Gallardo volvió a sentirse identificado con el equipo

Marcelo Gallardo volvió a ganar el duelo ante Coudet Fuente: LA NACION - Crédito: Mauro Alfieri

Se respira un aire diferente en Núñez. Hay una tranquilidad recuperada. Los recientes festejos ahora se disfrutan más con el presente del equipo: River , con el 2-0 a Racing, consiguió su tercera victoria en fila en la Superliga y volvió a confirmar que su nivel empieza a potenciarse. Así lo sintió también el técnico Marcelo Gallardo , quien se sentó en la conferencia de prensa con una satisfacción absoluta tras el gran rendimiento de su equipo, superando ampliamente al rival con un nivel colectivo de alto vuelo.

"Quiero remarcar el partido de los futbolistas. Hubo una versión totalmente superadora de lo que mostramos con Vélez. Hoy jugamos contra el puntero, un equipo que venía muy sólido y con una racha de victorias importante. Creo que ganamos con una autoridad total desde lo físico, lo mental, la contundencia. si hubiésemos estado más finos para definir, el resultado habría sido más abultado, con una diferencia mínima de tres goles. Los jugadores hicieron un esfuerzo tremendo, en un día muy caluroso, y la manera en que se prepararon fue espectacular. En todo este tramo no había visto tanta diferencia entre un equipo y otro", reflexionó Gallardo en sus primeras palabras de la conferencia.

"El equipo en general hizo una tarea sólida y contundente. Hubo pasajes en los que me sentí totalmente identificado y el público también. Un equipo que no le dio nunca la posibilidad al rival de meterse en el partido. No los dejamos, si mal no recuerdo Armani no tuvo nada que ver porque el equipo fue sólido en todas sus líneas. Me siento identificado cuando jugamos así, la gente lo vivió de manera muy especial también", agregó el Muñeco, totalmente conforme con el rendimiento de su equipo.

Tras un inicio turbulento, con tres caídas en fila en el Monumental (ante Defensa y Justicia, Unión y Patronato) en la primera semana de competencia oficial, hoy el Millonario enfiló su camino en la Superliga tras tres triunfos consecutivos (Godoy Cruz, Vélez y Racing) para intentar dar pelea por su objetivo central: quedar entre los cuatro primeros para lograr la clasificación a la Copa Libertadores 2019.

¿Cómo logró borrar a Racing en el Monumental? Para el entrenador, no hubo solo un punto para destacar, sino que sintió que sus dirigidos lograron potenciarse desde todos los aspectos: "Yo considero que River entendió los momentos del partido, cuando hubo que pelear, peleamos. Cuando hubo que jugar, jugamos. No hubo un solo condimento. Fue un equipo que jugó con muchas virtudes, por eso rescato lo físico, lo mental y el juego. Nosotros tenemos jugadores con características para jugar, pero cuando hay que correr y meter lo hacen".

Acerca del rendimiento de Juan Fernando Quintero, autor del golazo de tiro libre que destrabó el encuentro, Gallardo señaló la confianza que le tiene a futuro como uno de las grandes armas para engranar el equipo: "Desde el lugar que hizo el gol. fue tremendo. Me pareció una ejecución tremenda, era muy difícil. Ojalá que esto venga acompañado por su continuidad en el juego, hoy hizo méritos para estar en condiciones de asumir ese rol que le exigimos. Sabemos que tiene el talento para hacerlo, estoy muy contento con él", comentó el DT y agregó, entre risas, que no se compara con él en la ejecución de pelotas paradas porque el colombiano es zurdo y él era derecho.

Por último, destacó a Eduardo Coudet, entrenador de Racing, por reconocer la superioridad de River y señaló que la Academia tiene muchas chances de poder ser campeón: "Es valiente reconocer que el rival es superior y ganó bien. No hay maquillaje o palabras que puedan evitarlo. Cuando se dice la verdad, hay que trabajar y seguir. Racing tiene muchas posibilidades de ganar el campeonato, pero hoy enfrente tuvo a un equipo muy superior".

Otras frases de Gallardo

El rendimiento de Milton Casco: "Casco hoy juega mejor que en Newell's, porque juega con una camiseta de mucha más exigencia como la de River y no es fácil ponérsela"

Las situaciones que falló Borré: "Hoy no le tocó convertir a Borré, pero las situaciones se las creo. Entre la ansiedad por marcar el gol y también ante las buenas respuestas del arquero, lo importante es que genera y crea. Me preocuparía más si no está eso, después Rafa trabaja para el equipo, colabora con sus compañeros y genera situaciones. faltó eficacia, pero no me preocupa porque va a seguir haciendo goles"

Los problemas musculares de los jugadores: "Si no regulábamos esfuerzos físicos durante estas semanas, íbamos a tener más dificultades. Son partidos de mucha intensidad y exigencia, y terminamos con algunos problemitas. Pero salvo el de Enzo Pérez, que sintió una molestia, lo demás son calambres normales"

¿Le gustaría que la Copa Libertadores comience ya?: "Quiero salir de esta seguidilla tremenda, salir de estos tantos partidos que teníamos que afrontar e intentar en las semanas libres recuperarnos y trabajar. Ahora no la vamos a tener, dos partidos nuevamente en una semana. yo quiero aprovechar los días para poder entrenar"

Los supuestos cuestionamientos a sus preparadores físicos: "Nosotros hemos jugado muchísimos partidos y hemos respondido siempre, hemos sido competitivos todos los años, con algunas competencias importantes que llevan a exigirte de muy buena forma y siempre estuvimos presentes. Yo he destacado siempre el trabajo de mis preparados físicos, si no, no hubiésemos ganado nada de lo que ganamos. No le doy importancia a lo que se diga".