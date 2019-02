Las canciones de Roma

Patti Smith, Beck y Quique Rangel de Café Tacuba, entre otros, participan de un disco inspirado por la película de Alfonso Cuarón

Roma, la película del cineasta mexicano Alfonso Cuarón nominada en diez categorías a los Oscar y favorita para alzarse con el galardón a mejor película, continúa generando mística a su alrededor. Desde el viernes pasado se puede escuchar una banda sonora inspirada en ella, a cargo de un ecléctico grupo de artistas que va de la estrella pop Billie Eilish a Patti Smith. El proyecto nació en la cabeza del mismo Cuarón, quien una vez terminada la producción de la película armó una lista con sus artistas favoritos y los invitó a componer canciones inspiradas en ella, ofreciéndoles, si querían, los sonidos utilizados en el film, incluyendo diálogos y gritos de manifestaciones.

Así, Music Inspired by The Film Roma cuenta con 15 temas, algunos originales y otros covers, interpretados por Patti Smith (una versión actualizada de su "Wing", incluida en el álbum Gone Again, de 1996), Beck ("Tarantula", del grupo Colourbox, que en los años 80 fue parte de la escudería 4AD Records), Billie Eilish ("When I Was Older"), DJ Shadow ("We Are Always Alone"), Quique Rangel, de Café Tacuba ("La hora exacta"), Laura Marling ("Those Were The Days", de Mary Hopkins) y la propia hija adolescente del cineasta, Bu Cuarón ("Psycho"), entre otros.

A principios de año se lanzó como adelanto la canción de Eilish, que incluye varios sonidos incidentales del audio general de la película y hace pocos días el mismo Cuarón, en el cierre del ciclo de James Corden, presentó a Beck, quien acompañado por veinte integrantes de la Filarmónica de Los Ángeles (con la dirección del venezolano Gustavo Dudamel), la cantante Feist y Natasha Khan, de Bat For Lashes, interpretó en vivo y en directo "Tarantula", la canción que grabó para el álbum con arreglos de su padre, David Campbell.

Fueron varios los artistas que para componer o seleccionar el tema que incluirían en este proyecto pensaron en la idea de meterse en la piel de alguno de los protagonistas de la película: la joven Eilish escribió desde la cabeza de Pepe, el más chico de la familia en el film; DJ Shadow tomó una de las frases de Sofía (Marina de Tavira), "las mujeres estamos siempre solas", como leitmotiv de su "We Are Always Alone"; el dúo francés Ibey se inspiró en el personaje de Cleo y su historia, y probablemente Patti Smith haya pensado en la vida del personaje central de Roma al escoger su "Wing": "Yo era un peón, que no había hecho un movimiento, que no tenía adónde ir. Pero era libre y no necesitaba a nadie".