Premios Grammy 2018: todos los números musicales de la noche

Lady Gaga Crédito: Instagram

11 de febrero de 2019

La velada de los premios Grammy es el show musical en televisión más importante del año. En esa entrega se reúnen los artistas más importantes y convocantes de la industria, y aparte de premiar distintas categorías, también se presentan una importante cantidad de números en vivo. De esa manera la noche dejó un verdadero desfile de números musicales que combinaron originales ideas y grandes colaboraciones. Luego de la presentación a cargo de Camila Cabello y Ricky Martin, llegó el turno de Shawn Mendes que interpretó su tema "In my Blood" junto a Miley Cyrus .

Kacey Musgraves es una de las artistas country más importante de la actualidad, y ella hizo "Rainbow", y a ese número le continúo uno protagonizado por Janelle Monáe con "Make Me Feel". A continuación, un mito del rock contemporáneo como los Red Hot Chilli Peppers tocaron con Post Malone dos canciones: "Stay" y "Dark Necessities".

Luego de una pausa, los momentos musicales retomaron con uno de los segmentos más esperados de la noche: el homenaje a Dolly Parton . La histórica cantante country se hizo presente en el escenario e interpretó varias de sus canciones junto a Katy Perry , Kacey Musgraves, Miley Cyrus y Little Big Town.

H.E.R., una de las sorpresas de la noche al recibir de mano de BTS el premio a Mejor álbum R&B, cantó "Hard Place", mientras que Cardi B. hizo "Money". A continuación, la anfitriona Alicia Keys hizo gala de su habilidad musical tocando dos pianos al mismo tiempo al ritmo de "Killing Me Softly With His Song", pocos minutos antes que el country volviera a dominar la escena de la mano de Dan + Dhay y "Tequila".

Uno de los momentos más emotivos de la velada llegó con el segundo homenaje, esta vez dedicado a Diana Ross, un emblema del Motown. Presentada por su propio nieto, Ross interpretó "The best years of my life" y "Reach Out and Touch (Somebody´s Hand)".

Lady Gaga , que ganó un nuevo premio por "Shallow", cantó esa misma pieza en otro de los números más importantes de la ceremonia. Una vez finalizado, el rapero Travis Scott se adueñó del escenario primero para cantar "Stop Tying to be God" con Philip Baley, y luego "No Bystanders" junto a James Blake.

En el tercer homenaje, esta vez al Motown, Jennifer Lopez se lució e interpretó varias canciones en las que fue acompañada por Someky Robinson, Ne-Yo y Alicia Keys. Brandi Carlile, otra de las promesas de la noche, hizo "The Joke", mientras que otras artistas nuevas, Chloe x Halle, tocaron "Where is the Love".

Los números finales fueron dos platos fuertes: por un lado Dupa Lipa y St. Vincent tocaron "Masseduction" y "One Kiss", mientras el broche de oro fue un impactante homenaje a Aretha Franklin de la mano de Yolanda Adams, Fantasía y Andra Day. De esa forma y con casi veinte números a lo largo de las casi cuatro horas que duraron los Grammy, una vez más hubo música y propuestas para todos los gustos.