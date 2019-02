Ficciones y ensayos de amor y desamor para regalar en San Valentín

Texto de la escritora peruana Gabriela Wiener incluido en "Poliamor", ilustrado por Ignacio De Lucca

En su célebre y recomendable ensayo El amor y Occidente, el escritor y filósofo suizo Denis de Rougemont postulaba que el amor era una invención de la Edad Media. Forjado primero como mito, desde el siglo XII se configuró en torno al amor un universo de narraciones, prácticas y creencias que desde entonces influyeron en la esfera pública y en la vida privada de las personas.

Desde el amor cortés en adelante, la tarea de escritores, ensayistas, filósofos y poetas parece haber sido la de proveer "un estilo al amor". El amor como culto a una dama ideal, como función civilizadora y como educación sentimental de los jóvenes recorre la literatura occidental, del Roman de la Rose a Romeo y Julieta, pasando por Cumbres borrascosas y Madame Bovary.

La invención del amor entrañaba, para Rougemont, un "racimo de relaciones" históricas, místicas, políticas y también literarias. En una serie de novedades que se pueden encontrar en las librerías argentinas, ese arquetipo occidental se abre a nuevas posibilidades y debates, sin dejar atrás sus lazos con el pasado.

Varias novedades de escritores argentinos retoman el amor como eje de sus ficciones. A la vez que cuentan historias singulares con humor, melancolía, violencia o suspenso, testimonian sobre un estado de situación de las relaciones amorosas.

La nueva novela de Graciela Schvartz narra una historia de amor que supera obstáculos a lo largo de décadas

En El amor es tantas cosas (Planeta), de Graciela Schvartz, se cuenta una historia de amor de varias décadas. "El de Sara y Migue no es un primer amor -dice la autora a LA NACION-. Se encuentran a mitad de camino, cuando ella tiene menos de cuarenta años, una hija y, detrás, un matrimonio bastante desastroso. Sara llega lastimada pero mantiene viva una aptitud para la ilusión que le abre paso a Migue, que tampoco llega invicto. Él trae sus propias marcas, historias previas y decepciones". Como el amor no pide permiso, cada uno se va enamorando del otro. La novela comienza en 2011, cuando ya hace casi treinta años que están juntos y deciden casarse. Capítulo a capítulo, el pasado se enhebra con el presente y el romance se llena de matices. La novela abarca diferentes instancias del amor, bien descritas por Roland Barthes en Fragmentos de un discurso amoroso: el enamoramiento, los celos, la ansiosa espera y el silencio entre los amantes, que puede tener significados diversos.

"No creo mucho en el amor romántico y leo pocas novelas de ese tipo, excepto Lo que el viento se llevó, que marcó mi primera adolescencia -confiesa Schvartz-. Cuento una historia de amor, y de amor fuerte, pero tiene poco que ver con una perspectiva romántica. La realidad está muy en contacto con los protagonistas como para alentar romanticismo". El amor es tantas cosas refleja las complicaciones de la vida en pareja, las idas y vueltas, las contradicciones y los sentimientos encontrados. "Me interesa dejar en claro que el amor es una fuerza motriz esencial y que, sin eso, no hay vida que valga. Lo cual tal vez, a fin de cuentas, la convierta en una novela romántica", concluye.

Portada de la nueva novela de Fernanda Pérez

Más acorde con las pautas que el género de la novela romántica adoptó en el país, la autora cordobesa Fernanda Pérez combina episodios históricos e íntimos en La piel no olvida (Suma). Con su nueva novela, los lectores vuelven a viajar en el tiempo: Pérez presenta una historia ambientada a inicios del siglo XX, con el trasfondo de los levantamientos obreros de los pueblos de La Forestal, la compañía inglesa instalada en el norte de la provincia de Santa Fe, que desforestó bosques enteros de quebracho. En ese escenario de violencia y codicia, Dimas y Magdalena vuelven a encontrarse después de varios años. No son los mismos que fueron en aquel verano de 1915, cuando eran jóvenes y aún no advertían las injusticias del entorno.

Portada del nuevo libro de cuentos de Betina González

El título del nuevo libro de cuentos de Betina González, El amor es una catástrofe natural (Tusquets), guarda un enigma que los lectores, a lo largo de los trece relatos que lo integran, intentarán descifrar. Guiados por el principio de incertidumbre que caracteriza el estilo de la autora de Las poseídas, los personajes viven mutaciones. ¿Cómo se vinculan esas criaturas con el amor? "En un sentido muy íntimo, porque se exploran los vínculos y las formas del amor, más allá del amor de pareja -responde la autora-. El amor filial y el fraternal me parecen vínculos hermosos y complejos, que aparecen en varios cuentos. También me atrae la idea de esos momentos de amor o de comprensión que se dan entre extraños, pero que son sumamente profundos. A veces creo que sobrevivimos gracias a esos pequeños momentos de amor que tenemos con los extraños".

El primer libro de Laura Cukierman, publicado por Hormigas Negras

El debut literario de Laura Cukierman se sintoniza con una época de cambios en los modos de amar. En los cuentos de Las chicas malas no transpiran (Hormigas Negras), el amor se hace presente en encuentros (y despedidas) fugaces, búsquedas continuas y situaciones que evidencian el ascenso acelerado de los reclamos feministas. Por medio de diferentes voces, nunca desprovistas de humor ácido o desencantado, las protagonistas de los relatos dejan entrever los límites de los estereotipos sociales. Del despotismo a la fragilidad, del control al caos y del amor al desprecio suele haber apenas un paso en las ficciones de Cukierman, que se asemejan a perfiles de antiheroínas contemporáneas. "El cuento me sigue pareciendo un lugar hermoso, de búsqueda de perfección, tiempo preciso y economía de recursos. Es un lugar cómodo que al mismo tiempo da vértigo", dice la autora.

Una historia de amor en la que la violencia no está ausente, en la primera novela de Pablo Iglesias

En Febrero lluvioso (Notanpuan), la primera novela de Pablo Iglesias, el amor entre Manuel y Jorgelina puede terminar sofocado por una escalada de violencia. "Con esta novela intento caminar por los bordes de la fantasía y la realidad de nuestras aspiraciones, entendiendo 'aspiración' como la acción de desear algo. Es una novela que habla de amor y de deseo", dice Iglesias a LA NACION. Ambientada en el barrio de Belgrano y en Cariló, la historia transcurre en el presente. El protagonista, con un pasado de consumo de drogas y violencia física con otros hombres, encuentra sosiego en el amor de su mujer. "Cuando la pareja parece a punto de romperse, a él se le reviven todos esos fantasmas", revela el autor.

"Voy a entender que habré estado equivocado, que las cosas que se terminan existen aunque nunca hayan empezado. Que nada cambiará. Que mi violencia solo habrá podido evolucionar gracias a más violencia y que se volverá peor, peor para mí, peor para los demás. Peor para todos. Que lo único que podía contenerme era tu dique, que para ese momento cuando estaré caminando debajo de la lluvia voy a saber que se habrá quebrado para siempre, que lo habré quebrado para siempre. Al dique. A nuestro dique. Al amor que es un dique", monologa el protagonista de Febrero lluvioso. El viernes 22, de 18 a 21, Iglesias participará junto con otros autores (como Julieta Mortati, Camila Fabbri, Federico Falco, Cecilia Szperling y Denis Fernández) del encuentro "Notanpuan veranea en el Malba", de entrada libre y gratuita.

Ensayo y error

"El amor es un ensayo y algunas veces un error", se lee al inicio del nuevo libro del psicólogo, músico y ensayista Fabio Lacolla. Por El ensayo amoroso (Galerna) circulan los celos, las separaciones, los amores por WhatsApp, los eternos retornos y el amor después del nacimiento de los hijos. "Mi libro se pregunta por qué pasan las cosas que pasan en los terrenos del amor -dice el autor-. Hurgando en la literatura, en el cine o en una serie de televisión, buscamos una explicación que alivie el dolor de la incertidumbre. Por qué a mí, o por qué ahora, son preguntas que acuden para tratar de entender el desenlace de una relación o la imposibilidad de un encuentro". Para Lacolla, el amor es un malentendido deformado por "malos entendientes" (cada uno de nosotros) que creen saber algo que en verdad desconocen.

El nuevo ensayo de Fabio Lacolla reflexiona sobre las amenazas de los lazos afectivos, entre ellas la propia neurosis

"Las tres desgracias del amor son el romanticismo, la esperanza y la conjetura -sostiene-. En la primera se intenta volver realidad una ficción, en la segunda se hace al otro responsable de la propia felicidad y en la conjetura nace la fantasía que generan las redes sociales". ¿Le pedimos demasiado al amor? "Le exigimos felicidad, bienestar y satisfacción -responde el autor-. Enamorarse de Leonardo DiCaprio es fácil, lo difícil es hacer de lo posible una historia de amor".

Los lectores argentinos de Eduardo Galeano, el montevideano más querido en el Río de la Plata, podrán festejar el Día de los Enamorados con un nuevo título del autor fallecido en 2015. La edición de Amares hecha por Siglo XXI retoma y completa un proyecto del autor de El libro de los abrazos, al seleccionar historias, anécdotas y testimonios vinculados con el amor, las maravillas de la vida cotidiana y su lazo con las luchas contra las injusticias, que el autor uruguayo tanto apoyó a lo largo de su vida. El libro incluye viñetas de Tute, que abren los diferentes capítulos. Por cuestiones de espacio, compartimos el microrrelato que de comienzo a Amares: "Ellos son dos por error que la noche corrige". (Se presume que "ellos" son los amantes.)

Anfibia milita el poliamor en una edición para atesorar

¿Qué tienen en común María Sonia Cristoff, Enzo Maqueira, Alan Pauls, Alejandro Modarelli y Mariana Enriquez? Entre otros, son los autores invitados a participar del primer libro en papel publicado por Anfibia, la revista digital de la Universidad Nacional de San Martín. Poliamor reúne relatos, que se pueden leer como crónicas o bien como cuentos en primera persona, que comparten una misma premisa: escribir sobre el amor.

Portada de "Poliamor", antología de textos e ilustraciones en la primera publicación impresa de la revista Anfibia

Recuerdos, secretos e intimidades, historias de amor de un solo día y nuevas costumbres para alimentar el fuego de una pareja son algunas de las escenas de la antología sobre el amor, en la que también colaboran autores extranjeros como la chilena Alejandra Costamagna, la colombiana Margarita García Robayo, la peruana Gabriela Wiener y el cubano Carlos Manuel Álvarez.

¿Por qué es una edición para atesorar? Impresos a cuatro colores, los textos están acompañados por imágenes de distintos ilustradores y dibujantes, como Bárbara Malagioli, Eugenia Mello, Ignacio De Lucca, Zé Otavio y el gran artista Alejandro Pasquale, cuyas pinturas cierran el volumen con un escrito de Cristian Alarcón que rinde tributo a la tradición del amor epistolar en momentos de imperio digital. Se incluyen, además, un poema de Gaby De Cicco ilustrado por Bebel Abreu y una historieta de la talentosa Nacha Vollenweider.

Un nuevo sello para nueva la novela romántica

El Día de los Enamorados, V&R Editoras presentará en sociedad VeRa, un nuevo sello de novela romántica. A la intención de reivindicar el género, las editoras suman la de adaptarlo a la nueva ola feminista. VeRa convocará a autoras de Buenos Aires, Córdoba, Mar del Plata y Santa Fe, además de escritoras y escritores internacionales. Desde la editorial se informó que se publicarán novelas corales con memorias y escenas que muestren las estructuras sociales impuestas a las mujeres en los caminos del amor. A la vez, también se invitará a reflexionar sobre el imaginario colectivo en torno al sexo, la belleza, los vínculos, la maternidad, el romanticismo y una sexualidad alejada de las metáforas de dominación.

Los dos primeros títulos de la editorial son Volver a mí, de la escritora marplatense Laura Miranda, y ¿Jugamos?, de la escocesa Samantha Young. Para la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, se conocerán nuevos libros del flamante sello.

La odisea del amor

Florencia Canale, cuyas novelas combinan el interés por la historia nacional (en especial, los episodios eróticos y románticos de los protagonistas del siglo XIX), brindará a partir de marzo un taller de lectura sobre la odisea del discurso amoroso. "El amor, ah, el amor, tanto desvela desde que la civilización tiene voz incluso sin voto -dice con ironía la autora de Salvaje. Urquiza y sus mujeres (Planeta)-. Desde el psicoanálisis hasta la antropología, e incluso en las ciencias más nuevas, se buscan respuestas a ese sentimiento tan escurridizo. Pero quien mejor lo ha hecho y hace es la literatura con su inmenso caudal de novelas, ensayos y más".

Para la escritora y periodista, leer calma aquella angustia que corroe el alma. "Y cuando es compartida mucho mejor -confirma-. En el intento de encontrar respuestas, tejer lazos, encender preguntas y por qué no, sosegar esas tempestades que provoca el amor, pensé en el taller, una especie de viaje en tiempo y espacio a través del romance escrito". Lectores y lectoras deben escribir a lecturascanale@gmail.com para reservar su lugar en esta aventura literaria.

