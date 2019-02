Alfaro explicó qué buscó con el ingreso de Tevez Crédito: Diego Lima

La decisión de Gustavo Alfaro de reemplazar a Mauro Zárate por Ramón Wanchope Ábila y, unos minutos después, hacer ingresar a Carlos Tevez en lugar de Darío Benedetto no solamente sorprendió sino que, luego del casi inmediato empate de Belgrano luego de la entrada del Apache, derivó en críticas al entrenador de Boca.

Lejos de eludir la situación, y tras el 1 a 1 consumado en la fecha 18 de la Superliga, el DT xeneize explicó en declaraciones a Fox Sports qué fue lo que intentó con esas modificaciones.

"Lo que buscaba era que Belgrano no se viniera. Por la forma en que estaba parado, con dos delanteros centrales, lo que queríamos era tener un hombre como Wanchope que pudiera sostener la posesión de la pelota luchando con los centrales, y que Benedetto pueda bajar a buscar la pelota o abrirse hacia los costados. Y luego busqué con Tevez darle al equipo la claridad para salir limpios de la mitad de la cancha en adelante para resolver el partido. Tuvimos dos contras, que no se resolvieron con efectividad."

Sobre la polémica jugada del final, en donde el defensor de Belgrano Tomás Guidara tocó el balón con su brazo izquierdo dentro del área, Alfaro no dudó: "No tengo dudas. Vimos recién las imágenes y me decía recién Wancho que vio la mano arriba"

Más allá de que el conjunto xeneize se acercó al líder de la Superliga (quedó a 10 puntos con un partido menos jugado), el entrenador lamentó la igualdad. "Se nos escapa un partido que fue incómodo. Obviamente queríamos ganar, como todos los partidos que jugamos. Y había una distancia en puntos que había que recortar con Racing. Podíamos descontar tres, pero descontamos uno y veremos a dónde termina el equipo al final del torneo."

Acerca del tiempo de trabajo que todavía necesita para terminar de imprimirle su idea al plantel, Alfaro explicó: "Falta ensamblar al equipo. Hay jugadores que se están acomodando. Almendra se sumó hace una semana. Nández aún no se pudo recuperar. El equipo algunas cosas tiene, pero aun falta que aparezcan las sociedades que se deben dar con la misma continuidad de partidos. Estoy tratando de compensar el mediocampo. Por ahí lo que nos falta es unir al bloque de arriba y ensamblar más en la generación del juego."

Por cuestiones climáticas, Boca retrasó su vuelo de regreso a Buenos Aires, previsto para anoche tras el partido, y si el tiempo lo permite despegará de Córdoba hoy a las 10.