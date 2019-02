Ardusso ganó en Viedma la primera carrera del año del Turismo Carretera. Crédito: Prensa ACTC

La obsesión de Facundo Ardusso ya está en marcha y en buen camino. No es para menos, el piloto de Torino empezó de la mejor manera el 2019. Se adjudicó la primera carrera del Turismo Carretera , que abrió su temporada en el autódromo de Viedma, Río Negro. Guillermo Ortelli (Chevrolet) y Mariano Werner (Ford) completaron el podio.

"Estoy con mucha confianza, con muchas ganas. Quiero ser siempre protagonista. Quiero ser campeón de todo, no dejo de pensar en eso. El equipo me acompaña y un 75% de los resultados corresponde a lo que hacemos en equipo. El 25% restante depende de mí", le había dicho a LA NACION sobre las sensaciones del arranque del Turismo Carretera y de ir por ese título que siempre se le negó.

Ardusso, al frente del pelotón. Ganó en Viedma la primera carrera del año del Turismo Carretera. Crédito: Prensa ACTC

"Fue una carrera donde fue muy exigente desde la primera vuelta. Por suerte lo pude pasar rápido a Mariano (Werner). Creí que iba a ser sencillo pero Guille (Ortelli) me la hizo difícil. Corrí el 80% de la carrera a la defensiva. Fueron 30 vueltas exigentes no solo para el físico sino también para el auto. Fue una carrera muy lineal, no hubo mucho sobrepaso", dijo Ardusso sobre la carrera.

Ardusso, de 30 años ganó con un tiempo de 48:28.371 y sumó los 45 puntos que lo dejan al frente de la tabla, que tendrá 15 competencias hasta el 1 de diciembre. El piloto de Las Parejas partió en la primera fila junto a Werner, tomó la punta en la tercera curva de la vuelta inicial y no la largó nunca más. Marcó el ritmo de la carrera, aún tras el ingreso del auto de seguridad por un despite de Emanuel Moriatis (Ford).

De esa forma, el piloto de Las Parejas, Santa Fe, consiguió su sexta victoria en 95 carreras dentro de la categoría más importante del automovilismo argentino y su segunda personal en el circuito de Viedma, donde también había ganado en 2015. Para la marca Torino fue la victoria número 99 en la historia del TC.

La segunda competencia del año se correrá el domingo 3 de marzo en el autódromo de Neuquén.